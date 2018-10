BĂSESCU TRANȘEAZĂ problema JUSTIȚIEI. ATAC DEVASTATOR la ADRESA PARTIDELOR POLITICE

În seara aceasta, la postul de televiziune România TV, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre haosul care marchează în acest moment justiția din România. Acesta a criticat și partidele politice, care în loc să rezolve aceste probleme, duc bătălii fără sens.





„Nu mai vreau să mint în favoarea niciunui partid, vreau să spun ce gândesc. Tăriceanu își apără un discurs pe care îl are de doi ani, Băsescu a făcut protocoalele. Dacă cineva va constata ilegalități în acele protocoale, atunci semnatarii vor și trași la răspundere. Înainte să îmi termin mandatul, am fost la o emisiune unde am spus că justiția a făcut progrese, dar mai este mult de lucru. PSD-ALDE vor să facă modificări absurde, ori că vorbim de Opoziție, dacă tratau justiția cu seriozitate, trebuiau să spune ce s-a făcut sau nu. Înainte de orice, suntem în 2018. PSD e la putere din 2012, au câștigat alegeri în toamnă, avem 100 de decizii ale CCR de neconstituționalitate ale Codului Penal, nu s-au ocupat de niciuna.

Vine PNL, care era în USL, și striga că „nu luăm puterea până nu controlăm și justiția”, iar acum apără absurd Legislația din 2004. Eu vă spun că se va păți o mare boroboață. După ce ne trece febra, vor fi multe recursuri în casație. În loc să dea prioritate să modifice în 45 de zile, s-au ocupat de bătălii fără sens. S-au dat condamnări pe articole care nu au fost suspendate. Veți vedea că se vor întâmpla minuni din nerespectarea Constituției. La CEDO, România va pierde multe procese. Mă uit și la cei de la Bruxelles, nu au conaștere a legilor pe care le critică”, a spus fostul președinte.

Pagina 1 din 1