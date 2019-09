„Poate fi un tur 2 in care daca intra Dancila castiga Iohannis. Dar daca intra Barna sau Paleologu, Iohannis poate sa piarda pentru ca PSD va da oricui votul numai lui Iohannis nu. Aici e o mare problema si in locul lui Iohannis as ajuta-o pe Dancila sa intre in turul 2 ca victima sigura”, a zis Băsescu.

Fostul șef al statului a apreciat că „aproape oricine” poate intra în turul 2. „

Se mai pot intampla multe pentru ca au intrat doi candidati extrem de valorosi as spune, cu capacitate sa aduca voturi, valorosi electoral.

Unul este Diaconu si altul este Paleologu. Daca Diaconu prin scoala lui de actor va reusi sa atraga voturi si Paleologu va cuceri prin nivelul de cultura. S-a mutat foarte mult centrul de greutate de la nucleul care era Iohannis – Dancila – Barna pentru ca au aparut acesti doi candidati”, a explicat Băsescu.

