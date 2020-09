Fostul primar al Capitalei și președinte al României a declarat, marți, că a fost „inspirat” să-și asume candidatura pentru funcția de primar general din partea PMP pentru că la alegerile locale a fost un „tsunami incredibil de puternic” care ar fi dus PMP sub pragul electoral de 5%.

Mi-aș fi dorit un procent mai mare, dar condițiile au fost cumplite. Realitatea este ca bucureștenii au vrut să scape de Firea. A fost un tsunami anti-Firea care a maturat tot. Am fost inspirat sa candideze, altfel am fi avut procentele lui Tariceanu”, a declarat Traian Băsescu.

Va candida la „parlamentare”?

„A fost o oportunitate, dacă bucureştenii ar fi vrut-o era în regulă, dacă nu au vrut-o eu am serviciu – lucrez la Parlamentul European. Eu nu am o problemă de angajare.