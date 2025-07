Justitie Başcana Găgăuziei, în aşteptarea sentinţei: proteste zgomotoase, acuzaţii în adresa judecătorului şi miza pe copii. Video







Republica Moldova. Başcana Găgăuziei, Evghenia Guţul, a rostit ultimul cuvând în dosarul în care este acuzată de finanţarea ilegală a unui partid politic din surse din afara ţării. Guţul a pledat nevinovată şi a cerut să fie achitată. Iar în pauză a adus acuzaţii preşedintei completului de judecată, Ana Cucerescu. Care îi este vecină.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan sunt acuzate de complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii politice condusă de Ilan Şor. Faptele incriminate vizează perioada 2019-2022, când Evghenia Guțul activa în calitate de secretară a Departamentului de monitorizare, planificare și control al fostului partid Șor.

Acuzatorii susţin că ea ar fi fost implicată activ în introducerea sistematică în Republica Moldova a unor sume considerabile de bani nedeclarați, proveniți din partea unui grup criminal organizat, în special din Federația Rusă. Banii ar fi fost aduși prin curse aeriene și terestre.

Pe un alt capăt de acuzare, Guțul este învinuită că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, a coordonat activitatea unor oficii teritoriale ale partidului Șor. Ea este acuzată că a acceptat cu bună știință finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat, în sumă totală de aproximativ 42,5 milioane de lei.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan pledează nevinovat. Sentinţa urmează să fie pronunţată pe 5 august.

Ce a declarat Evghenia Guţul în ultima pledorie

Evghenia Guţul a declarat în pledoria sa că este nevinovată. Drept argument, başcana a spus că nu are studii în domeniul financiar şi nici nu pricepe în contabilitate.

„Nu-mi recunosc vina, așa cum afirmă domnul procuror. Nu am adus niciun leu în țară și nu am făcut nimic contrar legii Republicii Moldova. Pe parcursul vieții mele nu am încălcat niciodată legea. Nici administrativ și nici penal.

Este pentru prima dată când stau pe scaunul acuzaților. Nu am comis nicio infracțiune. Rog să anulați acest dosar. Sunt mamă a doi copii minori - unul de aproape 16 și altul de trei. Nu mi-a fost prezentată nicio probă, pentru că ele nu sunt, pentru că eu nimic nu am făcut”, a declarat Evghenia Guțul.

Evghenia Guţul, supărată că poliţiştii fac gălăgie

Înainte de şedinţa la care a fost invitată pentru ultimul cuvânt, Evghenia Guţul s-a plâns că este obosită din cauza poliţiştilor care o păzesc. Aceasta a spus că se află în arest la domiciliu şi este păzită zi şi noapte de mai mulţi poliţişti. Iar aceştia fac gălăgie, deranjând toţi locatarii din bloc.

,,Nu putem dormi nopţile pentru că fac gălăgie. Ei se schimbă la anumite intervale de timp. Totul se aude. La mine locuiesc sora şi mama. Avem copii. Mama e bolnavă. Şi este stresată din cauza gălăgiei pe care o fac poliţiştii. Aproape în fiecare noapte chemăm ambulanţa. Chiar trebuie de adus oamenii la o aşa stare? De parcă am fi nişte criminali", s-a plâns Evghenia Guţul.

În cadrul şedinţei, avocatul lui Guţul i-a ripostat Anei Cucerescu că clienta sa este obosită. Pentru că poliţiştii care o păzesc au făcut iar gălăgie noaptea.

În replică, unul din procurori a declarat că se fac presiuni asupra instanţei. Lucru care este "absolut inadmisibil".

,,În ultima perioadă s-au înteţit controalele din partea celor de la probaţiune. Noaptea trecută, pe la miez de noapte, au venit să-i schimbe brăţara de monitorizare. Apoi clienta mea a văzut mai multe persoane, îmbrăcate în civil, care stăteau în faţa uşii apartamentului. Guţul a crezut că ar putea fi infractori şi a chemat poliţia. Poliţiştii care au venit la chemare i-au comunicat Evgheniei Guţul că sunt colegi de ai lor", a precizat apărătorul pentru Evenimentul Zilei.

Sergiu Moraru a confirmat că Evghenia Guţul şi Ana Cucerescu locuiesc pe aceeaşi scară. Doar că judecătoare are apartamentul la parter. Iar başcana, la etajul şapte. Totodată, ambele îşi ţin maşinile la aceeaşi parcare din subsolul blocului.

,,S-au intersectat de câteva ori în ascensor. Dar nu au comunicat. Cred că ar fi fost bine ca Ana Cucerescu, cel puţin, să anunţe în şedinţă că este vecină cu Guţul. Pentru a elimina orice suspiciune", a spus avocatul Moraru.

Avocatul a lăsat mai multe uşi deschise pentru libertatea başcanei

Sergiu Moraru, avocatul başcanei Găgăuziei, a cerut achitarea clientei sale. Sau fapta ei să fie califificată în limitele prevederilor Codului Contravenţional.

Apărătorul a mai solicitat instanţei să ţină cont că clienta sa are la întreţinere doi copii minori. Dintre care unul cu vârsta de trei ani.

Avocatul Morari a mai solicitat că dacă instanţa va decide să o condamne pe clienta sa la închisoare, să amâie executare cu cinci ani, până copilul va împlini 8 ani, aşa cum prevede legislaţia.

Protest zgomotos, cu participanţi violenţi, în apărarea başcanei Evghenia Guţul

În timp ce Evghenia Guţul şi avocaţii săi încercau să convingă instanţa că este nevinovată, în faţa Judecătoriei Chişinău, oficiul Buiucani s-au adunat câteva zeci de pretinşi susţinători ai başcanei. ,,Jos Maia Sandu! " şi ,,Evghenia, eroina noastră!", au scandat susţinătorii lui Guţul.

Zgomotul de afară se auzea şi în sala de judecată. Andrei Captarenco, jurnalist la TV 8, care filma protestul, a fost îmbrâncit de un protestatar. Iar altul a lovit cu mâna peste cameră. Apoi un alt susţinător al başcanei l-a lovit pe jurnalist cu steagul în cap. Captarenco a mers de la Judecătorie la Poliţie pentru a scri plângere.