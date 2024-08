Social Barnevernet de România: Medic de familie, Obregia și DGASPC. Mama, internată cu forța, copilul luat și trimis la țară







București. O mamă din București s-a trezit că statul i-a luat copilul după o vizită la cabinetul unui medic de familie. Incidentul a avut loc în luna mai, când medicul a susținut că cel mic ar fi fost agitat și că mama ar putea avea dificultăți emoționale.

Femeia acuză că a fost victima unui abuz din partea statului și că i-a fost luat copilul în mod ilegal, considerând că este o privare nejustificată de libertate.

Copil îndepărtat de lângă mamă în urma sesizării unui medic de familie

Respectivul medic de familie, care a și depus sesizarea, a relatat incidentul la Protecția Copilului, susținând că băiețelul și-ar fi lovit mama atunci când aceasta i-a luat telefonul.

De asemenea, a susținut că femeia ar suferi de episoade depresive și că ar avea nevoie de consiliere psihologică. Aceste informații au fost suficiente pentru ca autoritățile să decidă că băiețelul trebuie îndepărtat de lângă mama sa.

„Așteptam la programare și copilul meu voia să se joace cu telefonul, eu nu am vrut să plângă pe motiv că vrea telefonul, și ea mi-a zis „nu-i da telefonul, închide-l”.

Și am închis telefonul, și normal că acest copil a plâns că voia să se joace. A fost o situație în care copilul era deja plictisit. Copilul nu este agresiv, are patru ani”, a povestit mama copilului.

DGASPC a acuzat că cel mic e privat de libertate

În ziua în care a fost depusă sesizarea, mama și copilul, împreună cu un reprezentant al DGASPC Sector 6, au ajuns la Spitalul Obregia pentru evaluare. Atunci, femeia a rămas fără cel mic, iar medicii au internat-o la psihiatrie, fără voia ei.

Ulterior, copilul a fost evaluat de medicii de la Spitalul Obregia, care au observat că este calm, cooperant și știe să numere.

Specialiștii au recomandat ca băiatul să fie dus la un logoped, integrat într-un colectiv, să i se limiteze expunerea la ecrane, iar familia să primească consiliere.

Cu toate acestea, DGASPC a decis să îl ia de lângă mamă, motivând că băiatul este privat de educație, deoarece nu a fost înscris la grădiniță.

Băiatul, dat în plasament într-un sat din Ialomița

Mama copilului a stat timp de trei săptămâni internată în spital, timp în care familia femeii a încercat să-l recupereze pe cel mic de la stat.

Familia acesteia acuză că au aflat de situația celui mic abia când au fost sunați de fiica lor, internată în spital.

„Eu personal am sunat la DGASPC, am întrebat care este situația cu copilul, am spus foarte clar că are mătuță și are bunici, și că bunicii vor să-l ia ei acasă. Ni s-a spus că singura modalitate de a-l lua e să facem o cerere și să mearga cu cazier de la poliție.

În ziua în care am aflat era sâmbăta, buncii au mers după cazier și au mers la București, au făcut cerere scrisă”, a declarat mătușa copilului.

Instanța va examina în detaliu întreaga situație pentru a decide dacă băiețelul va rămâne în grija asistentului maternal, alături de mamă sau la bunici.

Conform legii, înainte de a decide separarea copilului de mamă, DGASPC era obligată să elaboreze un plan de servicii adaptat nevoilor atât ale copilului, cât și ale mamei, potrivit digi24.ro.