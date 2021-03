Barna spune adevărul despre relația cu Nicuşor Dan! Președintele USR, Dan Barna, a fost invitatul serii în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, unde a dezvăluit răspunsurile la cele mai așteptate întrebări.

Dan Barna a vorbit marţi seară despre politică, afaceri şi viaţă personală. „I-ați păcălit pe cei care v-au votat?” este una dintre întrebările la care politicianul a trebuit să răspundă, el oferind, în cursul maratonului de întrebări al jurnalistei Denise Rifai, detalii despre aspecte încă necunoscute despre cariera în politică, dar și viața personală.

Barna spune adevărul despre relația cu Nicuşor Dan! Cine este creierul din umbră al lui Dan Barna?

„Categoric Dan Barna. Eu am făcut Facultatea de Drept și am devenit avocat. Eu nu la asta sunt bun și nu asta vreau să fac. M-am dus la firmă într-o dimineață și mi-am dat seama că nu asta vreau să fac restul vieții. Apoi m-am dus să fac proiecte, de aici a început cariera mea pe proiecte europene. Toată experiența m-a ajutat să trec interviul la delegația Comisiei Europene. Am făcut de toate atunci. Am călătorit prin țară făcând proiecte, a fost fabulos”.

În 2016 ați intrat în politică. E politica o afacere mai profitabilă?

„Nici pe departe. Comparând-o cu business-ul muncit, politica nu e din niciun punct de vedere mai profitabilă. Veniturile mele sunt mult mai mici decât atunci când lucram în business. Implicarea în viața politică aduce un cost personal. Dar atunci când am luat decizia am știut că pot aduce ceva înapoi țării. Am crezut că pot face din România un loc mai bun pentru copii, pentru generațiile viitoare”.

Despre relaţia cu Nicuşor Dan. Nu l-am auzit niciodată afirmând că i-aș fi furat partidul

În prezent Barna este vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă şi membru în Comisia pentru fonduri europene. După ce Barna a fost ales preşedinte al USR, acesta a fost acuzat că i-a furat partidul lui Nicușor Dan. În cadrul emisiunii, politicianul a detaliat felul în care decurg lucrurile între el și Nicușor Dan.

„În primul rând, vreau să resping premisa de la care am pornit, că aș fi în conflict cu Nicușor Dan. Eu nu l-am auzit niciodată pe Nicușor Dan afirmând că i-aș fi furat partidul. Asta a fost o speculație a susținătorilor săi sau a presei. El nu a spus niciodată lucrul acesta, pentru că Nicușor Dan știe foarte bine că a fost decizia lui să demisioneze. A plecat mai departe, partidul și-a continuat viața, a ales alt președinte, s-a întâmplat să fiu eu și lucrurile au mers mai departe.

Venind spre prezent, decizia de a susține PNL-ul în alegeri a fost o decizie de oportunitate politică. Era primarul Capitalei, guvernul era PNL, era nevoie de resurse și bună colaborare.

Eu am o relație decentă, stăm de vorbă, ne sunăm când este un subiect sau o temă în urma căreia trebuie să vorbim. Ideea că aș avea un conflict sau că aș fi avut vreun conflict eu cu Nicușor Dan, nu este susținută de nicio realitate.

Nicușor Dan a procedat ca un om politic, ca un primar al Capitalei, care vrea să-și asigure sprijinul guvernului de la acel moment, optând pentru guvernul în funcție și PNL, unul din cele două partide care l-a susținut. Acest lucru a fost amendat de către electorat, eu nu sunt în poziția asta… La București, USR PLUS a câștigat alegerile, ceea ce a arătat că oamenii au făcut foarte clar distincția între o obligație de campanie și opțiunile corecte pentru viitorul României.”, a declarat Dan Barna.