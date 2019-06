Barna, atac voalat la Iohannis: Un preşedinte nu are un rol de administrator al unui oraş

Barna, a explicat de ce candidatul USR va fi mai bun decât actulalul preşedinte Iohannis: Preşedintele României nu are rolul de a administra un oraş. Cei care au lucrat în administraţie până în prezent ne-au adus unde, a declarat liderul USR aseară la Realitatea TV. Şi, se pare că asistăm la un prim atac, evident voalat, la adresa actualului preşedinte.





Barna a fost întrebat ce ar oferi în plus faţă de preşedintele Klaus Iohannis dacă ar candida la alegerile prezidenţiale din partea Alianţei USR PLUS.

"Preşedintele Iohannis a contribuit semnificativ şi important la a ne aduce până în acest punct. Noi considerăm că acela care va fi candidatul Alianţei USR PLUS va putea aduce un aer proaspăt şi energie nouă pentru a duce mai departe acest traiect european, la care şi preşedintele a contribuit până acum. Acesta mi se pare că este rolul principal al unui preşedinte: credibilitate, profesionalism în domeniul meu de management de viziune de dezvoltare pentru România, am lucrat 20 de ani în proiecte europene, este o variantă nouă, o variantă profesionistă şi credibilă", a afirmat Barna.

Întrebat dacă este nemulţumit de prestaţia preşedintelui Iohannis de până acum, Barna a răspuns:

"Am avut două tipuri de preşedinţi: un superjucător, domnul Băsescu, care cumva a transformat toate instituţiile în jetoanele tablei de joc personale, şi preşedintele actual, Klaus Iohannis, care este un preşedinte foarte instituţional formal. Cred că rolul de preşedinte ar trebui să fie cumva mai vizibil, mai asumat, trebuie să fie mai prezent social. Fie dacă voi fi eu, fie dacă va fi domnul Dacian Cioloş, viziunea de pas mai departe de care are nevoie România va fi asigurată de USR PLUS. Eu vreau să văd un tur doi între preşedintele Iohannis şi candidatul USR PLUS, atunci va fi cu adevărat interesant şi consistent pentru România", mai subliniază liderul USR.

Indiferent cine va fi candidatul USR PLUS, avem o şansă foarte mare să intrăm în turul doi

Cât priveşte lipsa sa de experienţă în administraţie, liderul USR a declarat că preşedintele României nu are rolul de a administra un oraş. "Cei care au lucrat în administraţie până în prezent ne-au adus unde? De ce discutăm astăzi despre moţiune de cenzură şi alegeri anticipate? Vi se pare că România suferă de prea mult profesionalism în administraţie? Vorbim de două-trei oraşe mari din România unde dezvoltarea e cu titlu de excepţie. Plus că preşedintele nu este administratorul unui oraş. Klaus Iohannis a fost şi primar, este unul dintre atuurile domniei sale, pentru că a fost primar la Sibiu. Preşedintele României nu are un rol de administrator al unui oraş, rolul lui este de a reprezenta societatea consistent, de a transmite mesajele şi de a da viziunea pentru România. Acesta mi se pare că este rolul principal al unui preşedinte. Domnul Cioloş are, de asemenea, experienţă remarcabilă la nivel european", a subliniat Barna.

Cu ce vin nou şi diferit în politică

"Viziunea care diferă fundamental este cea a tipului de clasă politică pe care trebuie să o aibă România. Noi aducem în politică, şi cred că 98% dintre oamenii politici din USR PLUS sunt oamenii care în urmă cu trei ani nu aveau nicio legătură cu politica, dar aveau cariere consistente şi experienţă profesională relevantă. Şi noi spunem că în politica din România e necesar să avem oameni cu două calităţi: onestitate şi competenţă. În vechea clasă politică aceste două calităţi au existat într-o măsură mai mică sau mai mare", a concluzionat Barna, potrivit Agerpres.

