Bărbatul perfect pentru Denise Rifai. „Trebuie să fie fascinat de mine.” Cum să o cucerești pe prezentatoarea de la Kanal D

Denise Rifai se bucură de un succes incredibil pe plan profesional, dar nu și în dragoste. Prezentatoarea de la Kanal D a povestit că nu a apărut încă un bărbat care să-i sucească mințile și că este atentă la foarte multe lucruri înainte de a intra într-o relație.

„Sunt o femeie de origine arabă, într-o lume creștină, crescută într-o lume liberă. Sunt foarte liberă și foarte puternică. Pentru mine, dragostea înseamnă protecție, eu cred în iubire. Nu există dragostea durează trei ani, dragostea este pe viață, iar bărbatul proiectat pentru mine este pe viață. Există experiențe, există iubiri, tot felul, dar dragostea este una și e pe viață.

Bărbatul trebuie să fie pentru mine tot ce nu sunt eu, eu trebuie să vin în completarea lui. Eu sunt cu voba, el trebuie să fie cu faptele. Bărbatul trebuie să îmi ofere protecție, în primul rând, trebuie să mă iubească, trebuie să fie fascinat de mine.

Am suferit pentru că nu am fost suficient de înțeleaptă atunci să înțeleg că acele povești nu erau pentru mine, că au fost experiențe din care eu trebuie să învăț.(…) La fiecare despărțire eu am suferit, eu fiind o femeie clasică, loială, de casă, pregătită pentru o iubire. (…) Eu când mă pun într-o poveste mă pun cu tot ce sunt eu. Ulterior îmi dau seama că nu e ce trebuie”, a declarat Denise Rifai, în emisiunea „În Oglindă”, realizată de Mihai Ghiță.

Cel mai mare regret al lui Denise Rifai

Denise Rifai a mai declarat că cel mai mare regret al ei este că nu are copii, dar că nu poate face acest pas cu orice bărbat. Cu toate astea, ea se gândește la rolul de mămică și nu și-a pierdut speranța. „Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar cum să îl am, când să îl fi crescut, când în anii ăștia când eu a trebuit doar să muncesc? E și cum minusuri, nu doar cu plusuri. Mă doare. Mi-ar plăcea să am un copil. Mă uit, râvnesc la ei, dar eu pe de altă parte sunt cerebrală, îmi dau seama că nu am timpul necesar”.

Vedeta a mai povestit că un copil nu este doar o joacă și că trebuie să se gândească foarte bine înainte.

„Eu nu am făcut copii până acum, pentru că nu am găsit acel bărbat pe care eu să îl văd tată pentru copiii mei. Îmi doresc echilibru pentru cuplul meu. Mi-ar plăcea să am un bărbat pur sânge. În secunda în care eu voi întâlni un bărbat, dacă îmi va fi dat să îl întâlnesc, cu care să am viziunea pe viață similară, mi-ar plăcea să mă dedic măcar doi ani din viață, să ies puțin. Nu poți să faci un copil și să îl arunci așa, n-ai cum”, a mai adăugat Denise Rifai în timpul podcastului În Oglindă.