Bărbatul care anul trecut a încercat să intre în castelul Windsor ar fi vrut să o ucidă pe Regina Elisabeta a II-a

Un bărbat de 20 de ani care a intrat anul trecut de Crăciun în curtea Castelului Windsor este judecat în Marea Britanie în temeiul legilor privind trădarea.

Jaswant Singh Chail era înarmat cu o arbaletă, purta un hanorac negru cu glugă și o mască de culoare albă în momentul în care a intrat în grădina castelului. A fost reținut înainte să pătrundă în reședința regală. În momentul incidentului de securitate Regina Elisabeta a II-a se afla în castelul Windsor alături de Prințul Charles și soția acetuia. Familia Regală lua cina de Crăciun alături de câțiva apropiați, transmite Reuters.

Probleme psihice

În momentul în care a fost reținut, bărbatul le-ar fi spus ofițerilor se securitate că a venit să o ucidă pe regină. Potrivit unor informații din anchetă, el ar fi intenționat apoi să ia cina cu Prințul Charles și soția sa Camilla.

Cercetările ulterioare au scos la iveală că bărbatul avea probleme pishice și a fost internat într-un spital de Psihiatrie. Asta nu l-a scăpat însă de răspunderea penală.

Jaswant Singh Chail a fost acuzat de amenințare cu moartea, deținerea unei arme ofensive și o infracțiune în temeiul Legii privind trădarea din 1842. Această secțiune detaliază pedeapsa pentru „descărcarea sau țintirea armelor de foc, sau aruncarea sau folosirea oricăror obiecte sau armă ofensivă, cu intenția de a răni suvernul”. Procesul său a început miercuri, iar inculpatul a putut asista la audieri prin intermediul unei conferințe video. Procurorul de caz a susținut că arbaleta pe care o avea suspectul este considerată o armă periculoasă care poate ucide o persoană.

Motivații politice

Imediat după incident, cotidianul The Sun a publicat imagini cu o înregistrare video prezentată ca fiind postată pe contul de Snapchat al suspectului cu câteva minute înainte ca acesta să încerce să intre prin efracţie în castel.

„Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut şi pentru ceea ce am de gând să fac. Voi încerca să o asasinez pe regina Elisabeta”, spune bărbatul în înregistrare. El a făcut mai multe referi la Războiul Stelelor și s-a prezentat ca un indian de religie sikh. În plus a spus că vrea să se răzbune pentru un masacru comis în 1919 de trupele britanice împotriva protestatarilor din India, potrivit digi24.ro.