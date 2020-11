Într-un interviu acordat publicației The Australian, Steve Bannon crede că actualul președinte va reuși în cele din urmă să fie reales anul acesta. Dacă însă acest lucru nu se va întâmpla, anul 2020 nu va însemna „sfârșitul lui Donald Trump”, dă el asigurări.

Strategul politic a sugerat că singurul mod în care Trump poate pierde aceste alegeri ar fi un furt sau prin șicane electorale.

„Fac această predicție chiar acum”, a spus Bannon. „Dacă, dintr-un motiv oarecare, victoria îi este furată, sau într-un fel sau altul Joe Biden este declarat învingător, Trump va anunța că se va prezenta pentru o realegere în 2024.”

Exclusive: Trump’s 2024 presidential plans. Steve Bannon predicts if Trump loses the election, he will run again in 2024. “You’re not going to see the end of Donald Trump,” he says. https://t.co/TzPeKvoAIb

