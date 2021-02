Banii mulți aduc Fericirea. Studiu. Bogații au șanse mai mari de a fi fericiți, susține un studiu științific. Oamenii tind să spună că „banii nu pot cumpăra fericirea” și că „este mai bine să fii sărac și sănătos, decât bogat și bolnav”.

Acestea proverbe puneau la îndoială rolul pe care îl joacă banii în fericirea umană. Poetul roman Horațiu probabil că nu a fost primul care a observat că „îngrijorarea urmează bogăției în creștere” atunci când și-a scris Odele în 23 î.Hr. În mod copleșitor, se pare că filosofii și intelectualii au fost întotdeauna sceptici cu privire la atingerea fericirii umane prin bani.

Există o corelație între venituri mai mari și fericire

Și aparent existau o serie de studii științifice care par să le confirme scepticismul. Doi câștigători ai Premiului Nobel pentru economie, Daniel Kahneman și Angus Deaton, au concluzionat că există o corelație între venituri mai mari și fericire, dar numai până la o anumită limită, și anume până la un venit anual de 75.000 de dolari (80.000 de euro).

Potrivit lui Kahneman și Deaton, orice câștig peste limita de mai sus nu mai are un impact semnificativ asupra fericirii, deoarece, la acel nivel, oamenii s-au obișnuit deja să fie confortabili din punct de vedere financiar și fac doar ajustări minime ale stilului lor de viață cu fiecare creștere salarială suplimentară.

Cu toate acestea, un nou studiu publicat în revista științifică americană PNAS, care este prescurtarea Proceedings of the National Academy of Sciences din Statele Unite ale Americii, a ajuns la o concluzie complet diferită.

„Bunăstarea trăită” și „bunăstarea dorită”

Cercetătorii americani conduși de Matthew Killingsworth au descoperit că atât „bunăstarea trăită”, cât și „bunăstarea dorită” cresc odată cu venitul. Noul studiu se bazează pe o analiză a rapoartelor de evaluare a 33.391 de adulți din SUA, care au fost contactați prin intermediul smartphone-urilor lor.

Bunăstarea trăită a fost măsurată cu întrebarea „Cum te simți acum?”. În același timp, bunăstarea dorită a fost măsurată cu întrebarea „În general, cât de mulțumit ești de viața ta?”.

Poate că cea mai interesantă constatare a acestui nou studiu este că limita unui venit anual de 75.000 de dolari (80.000 de euro) identificată de Kahneman și Deaton nu există. Asocierea dintre venituri și bunăstare a fost practic identică pentru veniturile sub și până la 80.000 USD și pentru venituri mai mari de 80.000 de dolari. Sau echivalent în euro.

Avantaje metodologice

Acest nou studiu s-a bucurat de unele avantaje metodologice față de studii mai vechi. De exemplu, în studiile mai vechi, respondenții au putut răspunde doar „da” sau „nu” la întrebări despre fericirea lor, în timp ce studiul actual a folosit o scară de răspuns variind de la „foarte rău” la „foarte bun”.

Un alt avantaj major a fost acela că contactarea oamenilor prin intermediul smartphone-ului le-a permis cercetătorilor să măsoare experiența respondenților chiar în momentul în care au fost contactați. În contrast, în studiile mai vechi, respondenților li sa cerut să-și amintească starea emoțională într-un moment anume din trecut. Cu toate acestea, multe dintre aceste amintiri vor fi distorsionate și puternic colorate de starea emoțională actuală a respondentului.

Până în prezent, nu a existat niciodată un studiu care să fi întrebat indivizi foarte bogați despre sentimentele lor de fericire. Prin „foarte bogați”, ne referim la persoanele libere din punct de vedere financiar, care au atât de mulți bani încât nu mai trebuie să lucreze, care ar putea trăi confortabil din profitul activelor lor. Pentru a face acest lucru, este nevoie de active nete de peste 11 milioane de dolari, ceea ce face să un grup foarte mic.

Banii mulți aduc Fericirea. Studiu cu rezultate neașteptate

Rainer Zitelmann autorul cărților The Wealth Elite and The Rich in Public Opinion, scrie: M-am întâlnit cu mulți dintre acești oameni când am realizat interviuri aprofundate și un test psihologic detaliat cu patruzeci și cinci de oameni foarte bogați pentru disertația mea, Elita bogăției. Toți valorau cel puțin cîteva zeci de milioane de dolari – dacă nu chiar mai mult.

Nu am întrebat cât de fericiți au fost, dar i-am întrebat despre lucrurile pe care le-au asociat cu banii. Interesant este faptul că, întrebați dacă au asociat faptul că au bani cu posibilitatea de a-și permite „lucrurile mai fine din viață”, opiniile diferă mult. Pentru unii oameni bogați acest lucru era foarte important, pentru alții era complet irelevant. Cu toate acestea, aproape toți cei intervievați au apreciat „libertatea și independența” drept aspectul pe care îl asociază cel mai puternic cu banii.

Libertatea financiară înseamnă: decid dacă lucrez, ce muncă fac, cu cine lucrez, unde lucrez, cum lucrez și când lucrez. Dacă banii sunt „libertate inventată”, atunci întrebarea „te fac fericit banii?” poate fi reformulată ca „libertatea te face fericit?” Majoritatea oamenilor ar răspunde probabil la această întrebare spunând că „da”. La urma urmei, dacă nu ar fi trebuit să lucrezi mâine pentru că ai destui bani și ai putea decide singur dacă lucrezi sau nu și ce muncă îți plăcea cel mai mult să faci, atunci asta te-ar face asta mai fericit.

Cu alte cuvinte: Banii mulți aduc Fericire!

