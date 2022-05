Bani în plus la salariile românilor! Sumele nu vor fi impozitate. Nicolae Ciucă anunță o nouă finanțare de la Bruxelles

Nicolae Ciucă a anunțat aprobarea printr-o ordonanță de urgență, a cadrului legal pentru implementarea măsurii prin care angajatorii pot să majoreze în mod voluntar salariul de bază brut cu 200 de lei. Astfel, salariul românilor ar putea să crească de la 2.550 lei la 2.750 lei, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă.

Nicolae Ciucă: „Ce vreau să subliniez este că, încă de la început, abordarea noastră pentru a orienta deciziile Guvernului către mediul de afaceri, investiții, concretizat în alocarea a 7 procente pentru investiții prin programul de guvernare și pachetul Sprijin pentru România în care sunt prevăzute 60% din sume pentru investitii, 40% pentru protejarea persoanelor vulnerabile, arata foarte clar orientarea pro-business a Guvernului, orientarea și focalizarea activității Guvernului pentur protejarea cetățenilor și a locurilor de muncă în acest ansamblu deloc favorabil pentru desfășurarea activităților economice.

Este un rezultat de etapă, rezultat pe care trebuie să-l avem în vedere în continuare și să continuăm să ne focalizăm atenția pe măsuri concrete, pentru a putea să beneficiem de toate oportunitățile pe care ni le oferă fondurile europene și măsurile din planul de guvernare.

Am fost la activitatea organizată de către Organizația Romania Business și am prezentat toate aceste aspecte. Am discutat preocupările pe care Guvernul le are a.i. să putem asigura predictibilitatea mediului de afaceri.

Suntem, de asemenea, foarte atenți la toate efectele pe care le produce creșterea galopantă a inflației, am discutat masurile pe care trebuie sa le luam. Astfel, am convenit la M. Finanțelor să fie un grup de lucru care să analizeze măsurile pe care trebuie să le luăm astfel încât să putem să venim cu măsuri de optimizare fiscală, adaptate la situația concretă.

Toate aceste elemente sunt completate de o decizie pe care am luat-o – să continuăm să asigurăm tot ceea ce este instituțional posibil astfel încât să finalizăm jaloanele și țintele asumate prin PNRR, să asigurăm cadrul legal și normativ pt punerea lor în aplicare, să lansăm ghidurile și apelurile necesare pentru proiectele PNRR. Avem nevoie ca, în continuare, să susținem activitatea cât se poate de coerent.

La sfârșitul lunii îndreptăm cererea de finanțare, beneficiem de încă 3 miliarde de euro.

Azi vom operaționaliza schema de ajutor de stat prin care oferim sprijin operatorilor rutieri și de mărfuri și vom discuta acele aspecte referitoare la facilitarea temporară a scutirii de plata impozitelor și taxelor pt majorarea voluntara a salariului minim cu 2.000 de lei.

Cer tuturor să avem disponibilitatea necesară astfel încât nu mai târziu de finele acestei luni să putem să avem toate documentele necesare elaborate, toate deciziile asumate și să putem să asigurăm coerență și dinamică PNRR.”

Știre în curs de actualizare