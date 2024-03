Social Balint Csaba, membru în CA la BNR și-a depozitat toată averea în conturi. Cât a reușit să strângă economistul







Balint Csaba, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale Române, a ales să își pună banii în conturi. Așa se face că nu deține nici un imobil, nici măcar vreun teren pe numele lui. Nu are mașini sau bijuterii sau tablouri.

Dar are 12 conturi în care are bani, 4 depozite, 13 fonduri de investiții. Astfel. Acesta are un cont la BRD din 2014 în care are 3951 lei. De asemenea mai are unul din 2007, de 4630 de lei. În 2008 a mai deschis un cont în care se află 508 euro.

Zeci de conturi și fonduri de investiții

În același an a deschis și un cont în dolari cu 519 dolari. De asemenea mai are un cont deschis în 2010 în care sunt 69700 de lei. În 2009 a deschis un cont de euro în care sunt 5657 euro. În 2008 a mai deschis un cont în dolari cu 20527 de unități în el. Tot în 2008 a depus și 1896 forinți într-un alt cont.

La capitolul depozite, acesta are din 2022 150.000 de lei depuși. În 2023 a mai depus alți 100.000 de lei. În același an a făcut și un depozit cu 20.000 de euro. Are și fonduri de investiții cu aproximativ 30.000 de lei adunați. De asemenea are și peste 4000 de dolari și euro depuși în astfel de fonduri.

Acțiuni de peste 200.000 de lei

Mai are alți 140.000 de lei investiți în fonduri. Și de asemenea mai are alți 15.000 de euro într-un depozit bancar. La capitolul acțiuni, Balint Csaba are la mai multe companii. Peste 200.000 de lei au acestea valoarea la zi. La capitolul venituri, membru din CA al BNR are trecută indemnizația de 285.721 lei.

De asemenea acesta mai încasează 20.021 lei din activitatea didactică. Și alți 590 de lei din același tip de activitate la o altă unitate de învățământ. Acesta a mai încasat din dividende și acțiuni în valoare totală de aproape 2.000 de lei.