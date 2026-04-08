Băile termale din Ungaria, alese tot mai des de români pentru vacanța de Paște. La ce preț ajunge un sejur de câteva zile

Tot mai mulți români își planifică vacanța de Paște în stațiunile cu băi termale din Ungaria, atrași de prețurile accesibile și de distanța relativ scurtă, care permite deplasarea rapidă cu mașina. Interesul pentru aceste destinații a crescut în ultimii ani, mai ales în perioadele de sărbători, când turiștii caută variante de relaxare în afara țării.

Costurile diferă în funcție de stațiunea aleasă și de tipul de cazare. Pentru apartamente sau hoteluri de 2 și 3 stele, tarifele pornesc de la aproximativ 150 de euro de persoană. În schimb, pentru hotelurile de 4 stele, care includ acces la SPA, prețurile pot ajunge până la 500 de euro de persoană.

Diferențele de preț sunt influențate de facilitățile oferite, dar și de perioada sejurului. Turiștii care optează pentru servicii suplimentare, cum ar fi accesul la centre wellness, trebuie să ia în calcul costuri mai ridicate.

Una dintre destinațiile preferate de români este Hajduszoboszlo. Aici, prețul pentru o noapte de cazare variază între 30 și 60 de euro. În cazul hotelurilor de 4 stele, tarifele se situează între 80 și 150 de euro pe noapte. Pentru turiștii care aleg pachetele care includ acces la SPA și servicii wellness, costurile ajung la 70-90 de euro pe noapte, în funcție de facilitățile incluse.

Stațiunea Heviz, cunoscută pentru lacul său termal natural, atrage la rândul ei numeroși turiști. Aici, pachetele wellness oferite de hotelurile de 4 și 5 stele ajung la aproximativ 100-130 de euro pe noapte.

Budapesta se numără, de asemenea, printre destinațiile preferate de români. Orașul este ales frecvent pentru city-break-uri și oferă acces la unele dintre cele mai cunoscute complexe termale din Europa, printre care Băile Szechenyi, Băile Gellert, Băile Rudas și Băile Lukacs.

Totodată, după o perioadă îndelungată, băile Galerius, situate pe malul sudic al Lacului Balaton, se redeschid, ceea ce extinde opțiunile disponibile pentru turiști.

Potrivit datelor oficiale, Ungaria a fost vizitată anul trecut de aproape 20 de milioane de turiști.