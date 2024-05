Monden Cel mai urmărit serial de pe Netflix. Abonații nu se mai pot dezlipi de ecrane







Unul dintre cele mai urmărite seriale de pe Netflix este Baby Reindeer. Este vorba despre povestea lui Richard Gadd, un cunoscut comediant, care a fost hărțuit și terorizat de o femeie pe care a cunoscut-o într-un bar.

Serialul Baby Reindeer, succes formidabil pe Netflix

În producția de succes, numele lui Richard Gadd este schimbat în Donny Dunn. Povestea ăl înfățișează pe actor în timp ce este urmărit și hărțuit de o femeie mai în vârstă, Martha Scott, după ce i-a oferit o ceașcă de ceai la barul la care lucrează. Personajul hărțuitoarei este interpretat de actrița britanică Jessica Gunning.

Ce spune Richard Gadd

„Cred că mă zbat cu un fel de empatie toxică, iar aceasta mă face să simt pentru mulți oameni. Îmi amintesc când eram urmărit, a fost fără încetare și părea că este peste tot, și am simțit că viața mea nu funcționează în mod real.

Însă în același timp am avut aceste puseuri incredibile de durere în care îmi părea rău pentru ea. Nu am văzut-o niciodată drept o persoană rea. Am văzut pe cineva care a fost pierdut de sistem, serios.

Am văzut pe cineva care avea nevoie de ajutor și nu îl primea. La sfârșitul zilei ea este doar o persoană care suferă mult”, a spus Gadd, la un eveniment organizat la Los Angeles, potrivit Business Insider.

Baby Reindeer, mai urmărit ca Griselda

Serialul lui Richard Gadd a fost lansat în urmă cu aproximativ o lună. Acesta a reușit să înregistreze 73.600.000 de ore de vizionare, în perioada 29 aprilie-5 mai. Și pe IMDb, acolo unde poate vota toată lumea, Baby Reindeer a obținut un scor bun – 8 / 10 pe baza a peste 70.000 de voturi. Producția a fost la fel de urmărită ca „Griselda”.

„Cred că Baby Reindeer a ieșit în evidență atât de mult deoarece se întoarce la ceva legat de condiția umană, care este întunecată și dificilă și provocatoare, și fiecare ființă umană este o combinație între bine și rău”, a mai spus Richard Gad.