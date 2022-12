B-21Raider, cel mai avansat bombardier american construit vreodată. Poate transporta arme nucleare și convenționale

China are cel puțin 200 de avioane de luptă J-20 de generația a cincea, potrivit mai multor mass-media militare care folosesc ca sursă urmărirea expertului Andreas Rupprecht, care urmărește imagini din surse deschise ale puternicului dragon chinezesc. Această informație evidențiază puterea impresionantă de dezvoltare tehnologică militară a gigantului asiatic și, dacă este adevărată, înseamnă că a depășit deja producția avionului de vânătoare american F-22 Raptor.

În timp ce China face pași uriași pentru a încerca să ajungă din urmă forța aeriană a marelui său rival, Statele Unite se pregătesc pentru prezentarea noului bombardier B-21 Raider, care va fi prezentat vinerea aceasta la Air Force Plant 42 din Palmdale, California. Așteptările sunt mari, deoarece până acum nu au fost publicate fotografii reale ale aeronavei, ci doar reconstituiri pe calculator. Lansarea aeronavei reprezintă o piatră de hotar în industria militară, deși primul zbor va avea loc abia anul viitor, în timp ce intrarea în serviciu în cadrul US Air Force se crede că va fi finalizată în 2025.

Cel mai avansat avion al Forțelor Aeriene ale SUA

Se așteaptă ca noul bombardier – destinat să înlocuiască B-1 și B-2 – să fie cel mai avansat avion al Forțelor Aeriene ale SUA. Experții care urmăresc îndeaproape B-21 Raider spun că acesta are un sistem invizibil mai avansat decât F-35 și F-22. Această capacitate îi va oferi posibilitatea de a penetra rețelele de apărare aeriană inamice și de a pătrunde în teritoriul ostil pentru a lansa un atac cu bombe și rachete nucleare și convenționale. De fapt, capacitățile stealth ale B-21 vor fi cu două generații mai avansate decât cele ale B-2.

B-21 este conceput pentru a rezista în fața avioanelor de vânătoare chinezești, precum J-20, și pentru a se sustrage rachetelor cu rază lungă de acțiune, anti-aterizare și anti-navă, pe care Armata Populară Chineză de Eliberare le-a dezvoltat pentru a descuraja forțele aeriene navale americane. Pe lângă loviturile strategice cu rază lungă de acțiune, va desfășura activități de informații, supraveghere și recunoaștere, precum și atacuri electronice.

Primul bombardier nou al Forțelor Aeriene ale SUA în peste 30 de ani

Dacă atacul este împotriva Chinei, bombardierul va trebui să se ferească de mai multe scuturi. Experții de la EurasianTimes susțin că Beijingul are un avantaj în Marea Chinei de Sud, în zona strategică, cu rachete care le depășesc pe cele din inventarul SUA. Se menționează racheta de croazieră anti-navă YJ-18 (cu o rază de acțiune de 540 de kilometri) și racheta aer-aer PL-15 Beyond Visual Range (300 de kilometri), care are o rază de acțiune mai mare decât rachetele Harpoons de 240 de kilometri și AIM 190D de 161 de kilometri.

Proiectanții B-21 Raider susțin că tehnologiile folosite în timpul dezvoltării aeronavei vor face din ea „primul sistem din generația a șasea”. Printre acestea se numără utilizarea de către B-21 a sistemelor de arhitectură deschisă, progresele în ceea ce privește capacitățile stealth și integrarea sistemelor compatibile cu sistemele de comandă și control în toate domeniile (JADC2), care vor permite bombardierului să se conecteze cu senzori și trăgători din toate domeniile, a declarat Emma Helfrich pentru TheWarZone.

Tom Jones, președintele unității de sisteme aeronautice a Northrop Grumman, a lăudat designul a ceea ce va fi primul bombardier nou al Forțelor Aeriene ale SUA în peste 30 de ani. Într-un interviu acordat Defense News, Jones a declarat că Northrop Grumman a acordat prioritate testării în zbor a unui bombardier reprezentativ de producție în detrimentul unui model experimental, potrivit La Razon.