Documentarul „SUA versus China: Război în Taiwan?”, în premieră în România. Când va putea fi vizionat

Documentarul ”SUA versus China: Război în Taiwan?” va fi difuzat în premieră în România, duminică, de la ora 16:00, pe postul B1 TV.

Filmul prezintă situația istorică a Taiwanului, tensiunile dintre China și Taiwan pe de-o parte, dar și cele dintre SUA și China, pe de altă parte. Ambițiile lui Xi Jinping și măsurile luate de administrația Biden sunt în prim plan. Documentarul evidențiază și faptul că Taiwanul este pregătit de un posibil atac.

Un alt aspect dezbătut în cadrul acestui documentar este cel economic, mai exact, cu privire la producția de microcipuri și de semiconductori. Taiwanul este cel mai mare producător din lume al acestor bunuri, iar tensiunile cu China ar putea distruge tot ce au construit, potrivit B1.

SUA intervine în conflictul China-Taiwan

Cu toate astea, viața bate filmul. După ce China a lansat zeci de rachete în Taiwan, Statele Unite ale Americii (SUA) au anunțat că vor trimite portavionul Ronald Reagan și grupul său de luptă prin strâmtoarea Taiwan.

Ieri, China a lansat zeci de rachete de diferite tipuri în apele din jurul Taiwanului. Inițial, ar fi trebuit să fie șase zone desemnate ca ținte pentru rachetele chinezești, însă Beijingul a mai adăugat încă una. Ele au aterizat în Taiwan, în zona economică exclusivă a Japoniei. Ministrul Apărării de la Tokio a denunțat exercițiile militare și a cerut Beijingului se oprească. Populația este în pericol, iar autoritățile sunt speriate.

Jin Zong, comandant de batalion, brigadă de artilerie: „Am încheiat cu succes exercițiile de tragere cu bătaie lungă și muniție de război în Strâmtoarea Taiwan și am obținut rezultatele așteptate. Am testat pe de-a-ntregul capacitățile de luptă ale trupei în condiții reale și am întărit încrederea ofițerilor și a soldaților în victorie”.

China a utilizat și avioane sau elicoptere . Acestea au survolat câteva insule care aparțin Taiwanului. Cao Shaoqing, pilot, Comandamentul Teatrului de Est al PLA: „Eu și camarazii mei am zburat în spațiul aerian din jurul insulei Taiwan. Suntem gata de luptă și pregătiți să ne batem în orice clipă”.