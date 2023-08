Argumentele avocatului Gabriel Biriș împotriva supraimpozitării proprietăților luxoase

Avocatul Gabriel Biriș a adus în atenție ideea supraimpozitării asupra cetățenilor români care dețin proprietăți evaluabile la peste 500.000 de euro.

Noua propunere prevede o taxă de 0,3%, spre deosebire de 1%, așa cum fusese menționată în varianta anterioară a proiectului de ordonanță de urgență care a ajuns în presă acum două săptămâni.

În cadrul discuției, avocatul a analizat mai multe aspecte cheie, cum ar fi strategia autorilor proiectului pentru descurajarea transferului de proprietăți către firme, precum și impactul pe care o astfel de măsură l-ar avea. De asemenea, s-a discutat în detaliu despre costurile implicate și veniturile estimate generate de această taxă suplimentară.

Conform afirmațiilor lui Gabriel Biriș, aplicarea unei metode de evaluare bazate pe valoarea de piață sau pe o grilă notarială pentru calculul valorii imobilelor ar duce la aceeași problemă ca și cea creată de modificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri prin intermediul grilei notariale, inițiată în anul precedent prin OG 16/2022 și ulterior suspendată din cauza dificultăților de implementare.

„Repetă oare guvernul greșeala de atunci? Dacă anul trecut, în 6 luni, nu a putut fi implementată (așa cum am spus și noi că se va întâmpla) – cum crede cineva că va fi acum în 3 luni? Și dacă nu va fi grilă notarială, ce va fi? Vor trebui făcute evaluări? Dacă da, cine le face, că nu sunt suficienți evaluatorii disponibili pentru asta? Și cine va plăti toate aceste evaluări?

Avocatul subliniază că în cazul în care abordarea va fi cea propusă în proiectul de ordonanță de urgență (adică valoarea actuală de impozitare la DITL), luând în considerare valorile actuale (foarte mici, maxim 2600 lei/mp, în centrul capitalei), va fi necesar ca o persoană să dețină proprietăți de peste 900 mp în zona Primăverii pentru a avea obligația de a plăti impozitul.

Această situație este extrem de rar întâlnită, ceea ce înseamnă că încasările rezultate vor fi neglijabile, astfel că măsura propusă devine lipsită de sens.

Gabriel Biriș subliniază faptul că impozitul va fi impus exclusiv asupra persoanelor fizice deținătoare de proprietăți imobiliare, excluzând persoanele juridice. Această abordare va conduce evident la discriminarea persoanelor fizice.

Evident că soluția nu poate fi aplicarea impozitului și la firme, imensa majoritate a clădirilor fiind spații comerciale (birouri, depozite, fabrici, magazine, mall-uri, etc.), iar aplicarea unui impozit suplimentar față de impozitul local (și așa destul de mare) ar genera haos ”.

Reflectând asupra modului în care autorii propunerii își conturează strategia pentru a descuraja transferul proprietăților către firme, în scopul evitării plății impozitului, avocatul a subliniat că va fi extrem de ușor pentru cetățeni să-și vândă proprietățile valoroase, fie că sunt case/apartamente sau clădiri de birouri, magazine, depozite, către firme.

Aceasta se datorează faptului că firmele nu vor fi obligate să suporte această nouă taxă, ci vor putea încasa chiriile, plătind un impozit de 1 sau 3% ca impozit pe micro, nu 10% pentru veniturile din chirii, și își vor putea retrage banii din firmă nu sub formă de dividende, ci sub forma unei plăți în rate a prețului, într-un mod complet legal.

„Last, but not least: care este impactul? Cât costă și cât obțin?

Părerea mea: costă mai mult decât aduce, inclusiv și mai ales în ceea ce privește nivelul încrederii (este vorba despre încredere!) cetățenilor că cei care iau deciziile pot lua măsurile adecvate pentru a ne scoate din această dificultate bugetară, dificultate generată exclusiv tot de către decidenți. Nu neapărat alții…”, a mai explicat avocatul Gabriel Biriș.