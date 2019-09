„Procurorii au pus o presiune incredibilă pe mine. Reproşuri că de ce vorbesc de dânşii, de ce nu îi pun într-o lumină favorabilă. (…) Dincă, în momentul în care am început să pun întrebări după atâtea ore, ore în care, vă rog să mă credeţi, puneau aceeaşi întrebare de 20-30 de ori numai ca să o lungim la infinit şi să nu putem… La un moment dat eu am solicitat să pun întrebări. Acum o oră. Am pus două întrebări, iar după ce Dincă a răspuns în sensul în care eu aveam dreptate şi iarăşi contrazicea ceea ce consemnase procurorul şi, mai grav, ceea ce procurorul spunea că a înţeles de la Dincă.

S-au supărat, Dincă a observat că procurorii sunt supăraţi şi că nu răspunde bine şi atunci Dincă a refuzat să mai răspundă la orice întrebare. (…) În principiu, toată chestiunea aşa cum a fost relevată în presă, pe situaţia de fapt, aduce date că e aproape imposibilă povestea care s-a vehiculat. Pot să vă spun că din declaraţia pe care a dat-o acum Dincă rezultă că situaţia nu poate fi cea care în primă fază a fost înghiţită ca posibilă. Nu pot să vă spun dacă a recunoscut sau nu. Situaţia e destul de încordată”, a declarat Tonel Pop.

