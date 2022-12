Avion prăbușit în Santa Monica, California. Un fost primar a murit în accidentul aerian

Pompierii au scos două persoane din avion, care au fost transportate la spital. Acestea au fost rănite după ce avionul de mici dimensiuni s-a răsturnat și s-a prăbușit pe plaja Santa Monica, un loc extrem de cunoscut din regiunea Los Angeles, unde petrec timp atât turiştii internaţionali, cât şi localnici.

S-a întâmplat imediat după ora 15.00, în apropiere de Donald Douglas Loop.

Potrivit Administrației Federale a Aviației, pilotul a efectuat aterizarea de urgență după ce a raportat probleme la motor. Agenția a precizat că avionul tocmai plecase de pe aeroportul din Santa Monica spre Malibu.

JUST IN — Footage shows small plane crashing on the shores of Santa Monica, California. 95-year-old Rex Minter, the former mayor of Santa Monica, was the passenger and died. pic.twitter.com/J0FkLkeAbk

