În această perioadă, a sărbătorilor, Inspectorii sanitar-veterinari atrag atenția crescătorilor de animale și, în special, cumpărătorilor, asupra pericolului îmbolnăvirii cu trichinelovă în urma consumului de carne de porc neexaminată sanitar veterinar.

Pentru a preveni îmbolnăvirea cetățenilor, înainte și după sacrificarea porcilor proprietarii sau consumatorii au obligația de a solicita unui medic veterinar să verifice calitatea cărnii, pentru a identifica trichineloza. Legea obligă la astfel de verificări, iar nerespectarea ei atrage sancțiuni contravenționale sau, după caz, penale.

Trichineloza este o boală parazitară, produsă de un parazit numit Trichinella Spiralis, care se transmite de la animalul infestat la om. Principalii responsabili de răspândirea acestei boli sunt șobolanii, şoarecii, carnivorele domestice (câinele şi pisica) animale sălbatice, porcii etc. La om, boala se răspândește prin consumul de carne infestată de porc, nutrie, mistreţ, urs, insuficient friptă, fiartă sau preparată crudă, sărată sau afumată. Boala se manifestă prin febră (38-40 grade), tulburări digestive, dureri în mușchi, edeme ale feței etc.

Consumatorii trebuie să știe că primul lucru pe care trebuie să-l verifice, atunci când vor să cumpere carne de porc, existența ștampilei sanitar-veterinară care atestă că produsul este propice consumului.

Pe de altă parte, carnea proaspată se deosebește de cea mai veche prin faptul că nu se lipește de degete, este tare la atingere, are o culoare trandafirie, cu fibre dense. La apăsare, carnea proaspătă își revine imediat la forma inițială, iar grăsimea are culoarea alb sau roz-alb și lasă o senzație de unsuros, la atingere. Porcii tineri au carnea roz-albicioasa de o consistență moale, în vreme ce animalele bătrâne au carnea roșu închis și are o consistență tare.

Carnea de porc trebuie păstrată în pungi în tăvițe de poliester acoperite cu celofan, la o temperature cuprinsă între 0 li 7 grade Celsius, pentru a-și menține proprietățile pe un timp mai îndelungat.

Nu este recomandată achiziția bucăților de carne gata condimentată sau marinată deoarece, unii vânzători aplică astfel de tratamente produselor de proastă calitate sau chiar alterate. Mai mult, inspectorii sanitar-veterinari recomandă carnea ambalată, care are termenul de valabilitate inscripționat.

