„La Ministerul Economiei nu am date vizavi la ce se va întâmpla peste trei luni (…). Ce pot să vă spun este că din estimările mele, din discuţiile cu ministrul de Finanţe, dacă această criză va dura una – două luni ne putem duce cu un deficit bugetar în jur de 5%. Dacă va dura mai mult, deja e greu de prezis unde ne putem duce. Nici 5% nu e o cifră fermă, dar e o cifră posibilă. Dar peste două luni, la nivel de trei luni, de patru luni, deficitul bugetar va fi foarte-foarte mare”, a afirmat Popescu, la Digi 24.

În ceea ce priveşte respectarea de către populaţie a regulilor impuse de autorităţi pentru stoparea infecţiilor cu COVID-19, şeful de la Economie consideră că lumea „nu conştientizează unde ne aflăm şi unde ne găsim”.

„Drept dovadă decizia prefectului de Maramureş. Am văzut şi eu ieri persoane pe stradă, alaltăieri persoane pe stradă. Aveam colegi care scriau pe grupuri că se va închide seara posibilitatea de circulaţie de la ora 22:00, se restricţionează şi ziua, ‘eu am barbeque, ce să fac că am invitaţi?’. Deci, lumea nu conştientizează unde ne aflăm şi unde ne găsim. Suntem în mijlocul unei crize evidente şi este o criză sanitară. Este o epidemie şi aceasta va induce şi o criză economică, iar ca să putem termina mai repede trebuie să ne protejăm şi trebuie să respectăm absolut tot ce autorităţile spun. Ori, restricţie de circulaţie ziua, restricţie de circulaţie noaptea sunt puse tocmai a ne proteja şi trebuie respectate de absolut toată lumea”, a menţionat el.

