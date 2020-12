Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS și candidat PSD la Camera Deputaților, nu crede în statisticile oficiale care arată că numărul de infectări cu noul coronavirus este pe un trend descendent. În opinia sa, numărul de cazuri va crește în cea de-a doua parte a acestei luni, după alegerile parlamentare.

„Numărul testelor a scăzut cu 60%. Problema este că am număr mic de cazuri, dar spitalele sunt blocate, secțiile ATI sunt blocate și am număr mare de decese. Adică este o chestiune ireală. Tai numărul de teste și am rezolvat problema. Nu așa se rezolvă problema”, a precizat Alexandru Rafila.

Medicul a estimat că în partea a doua a lunii decembrie va urma o explozie a cazurilor de îmbolnăvire de COVID-19, iar acest lucru va implica adoptarea altor măsuri de restricție, mult mai dure.

„Având în vedere ce s-a întâmplat în această perioadă, eu ma astept, să dea Dumnezeu să mă înșel eu, ca la jumătatea lunii decembrie să avem foarte multe cazuri în spitale și multe decese și pentru orice Guvern va fi după 6 decembrie, va fi nevoie de anumite măsuri care vor trebui să fie în mod clar în responsabilitatea celor care au hotărât această inacțiune. Nu știu dacă o să fie un dezastru, dar situația o să fie serioasă”, a declarat profesorul Alexandru Rafila.

Orban se declară optimist

Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban, susține că numărul de îmbolnăviri este pe un trend descendent, iar acest lucru se datorează măsurilor adoptate. Potrivit explicațiilor sale, din analiza datelor statistice pe ultimele săptămâni rezultă că numărul de îmbolnăviri este pe un trend descendent.

„Noi facem analiza numărului de cazuri atât de la o zi la alta, atunci când numărul de teste este comparabil, dar mai ales comparând ziua săptămânii actuale, comparată cu ziua săptămânii trecute, a săptămii celeilalte şi altei săptămâni. Facem analiză pe mai multe zile, pe trei, dar cele mai dese se fac pe şapte zile, cuantumul numărului de cazuri pe şapte zile, pentru că atunci cuprinzi şi ziua de duminică când se fac mai puţine teste, se analizează toate cazurile. Pe toate aceste analize este clar că am intrat pe un trend descendent”, a explicat Ludovic Orban.