Avertisment dur pentru școlile din Chișinău. Rețelele de droguri își extind operațiunile, profesorii sunt chemați să intervină Video

Republica Moldova.Autoritățile trag un semnal de alarmă: traficanții folosesc zonele școlilor pentru a ascunde droguri, iar profesorii sunt îndemnați să raporteze imediat orice găselniță suspectă. Directorii recunosc însă că nu au competențele necesare pentru a interveni într-un fenomen care devine tot mai agresiv.

„Săptămâna trecută, am recepționat un demers din partea Inspectoratului de Poliție cu referire la necesitatea intensificării lecțiilor cu elevii, precum și o solicitare ca, la necesitate, să fie anunțate organele de poliție în momentul în care sunt depistate anumite neconformități pe teritoriul instituțiilor educaționale”, a declarat șeful adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, la ședința Primăriei Chișinău din 24 noiembrie.

Potrivit lui Pavaloi, directorii instituțiilor de învățământ și-au exprimat disponibilitatea de a continua activitățile de informare și prevenire, însă au atras atenția că nu sunt pregătiți să răspundă solicitării poliției de a detecta eventualele „găselnițe” lăsate de traficanți în perimetrul școlilor.

„Dumnealor au spus: ‘noi putem să facem ore de instruire, noi mereu facem acest lucru’, dar în ceea ce ține de verificarea sau depistarea anumitor găselnițe, ei nu sunt competenți, nu au fost instruiți, nu cunosc și nu își dau seama cum ar putea să facă acest lucru și cum ar contracara situația respectivă”, a explicat Pavaloi.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a menționat în repetate rânduri că lupta împotriva consumului și distribuirii drogurilor nu poate fi purtată exclusiv la nivel local. El a cerut implicarea coordonată a Guvernului, poliției și procuraturii pentru soluționarea fenomenului, care continuă să se extindă în capitală și suburbii.

Recent, autoritățile locale au avut o ședință cu reprezentanții poliției, în cadrul căreia au discutat măsuri de combatere a vânzării, distribuirii și consumului de droguri.

„Urmează să găsim, în această săptămână, anumite soluții, dar un plan municipal de luptă împotriva consumului de substanțe narcotice, în care toată lumea și-ar asuma anumite lucruri, va fi, cel mai probabil, o reușită pentru contracararea acestui fenomen negativ”, a mai spus Pavaloi.

În paralel cu discuțiile instituționale, poliția continuă să documenteze cazuri concrete de distribuire a drogurilor. Trei tineri, doi adolescenți de 15 și 16 ani și un tânăr de 18 ani, studenți la un colegiu din Chișinău, sunt cercetați penal după ce au fost surprinși pe teritoriul raionului Orhei în momentul în care recuperau un pachet ascuns sub un copac.

În interiorul acestuia, polițiștii au găsit 30 de pachețele, fiecare conținând aproximativ un gram de mefedronă. Substanțele au fost ridicate pentru expertiză, iar tinerii urmează să fie trași la răspundere conform legislației în vigoare.

Inspectoratul General al Poliției anunță că, pe parcursul săptămânii trecute, în municipiul Chișinău au fost deconspirate 18 cazuri de trafic de droguri, cifre care, potrivit autorităților, confirmă necesitatea unor măsuri urgente și coordonate în instituțiile educaționale și în spațiile publice.