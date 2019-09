Demisionarii spun că vinovat de această situație este Călin Popescu Tăriceanu care a luat decizii nedemocratice și antiliberale.

Primii trei au acceptat ofertele premierului Viorica Dăncilă de a prelua portofoliile vacante, însă propunerile nu au fost acceptate de președintele Klaus Iohannis.

În acest moment exclușii din ALDE figurează ca independenți, însă atât la Camera Deputaților, cât și la Senat intenționează să formeze grupuri mixte cu alți parlamentari.

Până când se lămuresc lucrurile, deoarece ei cer congres extraordinar și revenirea la ALDE, i-am contabilizat, la capitolul averi, la formațiunea pe lista căreia au fost aleși.

Despre Călin Popescu Tăriceanu, o prezență constantă în politică după 1989, circulă multe legende legate de averi uriașe, afaceri consistente și generozitate cu fostele soții. A renunțat recent la a doua funcție în stat și a rămas simplu senator de București.

Din declarația de avere reiese că Tăriceanu este suficient de avut. În terenuri (două), apartamente (șase) și o casă de vacanță. Mare iubitor de motoare, senatorul are șase mașini (dintre care, trei Citroen desidur) și o motocicletă Triumph din 1996, pe care o folosește adesea în locul mașinii atunci când merge la Parlament.

Soția sa, ultima, Loredana Popescu Tăriceanu are bijuterii în valoare de 60.000 de euro. Cei doi au în comun 14 conturi bancare, cea mai mare sumă fiind de 237.829 euro. Venitul anual încasat de Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de președinte al Senatului în 2018, a fost de 168.295 lei.

Teodor Meleșcanu, prieten vechi cu Tăriceanu, a renunțat la legătura cu acesta după ce i-a luat locul la șefia Senatului. Este un senator vechi, din 1996, dar a deținut și portofoliul diplomației.

Actuala soție, Viki Meleșcanu, a moștenit un teren forestier de 4,5 ha și un teren agricol de 5.200 mp. Mai are o casă în Chiajna. Soții Meleșcanu au un apartament de peste 100 de mp în București. La capitolul bijuterii, senatorul își etalează o colecție impresionantă de ceasuri: Vacheron et Constantin (3.000 euro), Omega (1.500 euro), Montblanc (2.000 euro), Rolex (2.000 euro) și un Chopard (3.000 euro). Teodor Meleșcanu cumulează mai multe venituri: de ministru, de parlamentar, profesor la SNSPA, profesor la o facultate privată și pensie. Cu toate acesta, a pus „la ciorap” doar o mică parte din bani, are un singur cont bancar în care a strâns 85.300 lei.

Varujan Vosganian, liderul de grup în Camera Deputaților tocmai a rămas fără această funcție deoarece ieri s-a desființat și grupul ALDE la Camera inferioară. Este parlamentar din 1990, cu excepția mandatului 2000-2004. Scriitor de excepție, Vosganian a preferat să lase în seama soției aspectul pragmatic al vieții, adică averile. Mihaela Vosganian deține un teren forestier în Voluntari de 1.250 mp și două locuințe. Nu au mașini sau bijuterii, însă și-au pus banii în conturi. Privind declarația de avere a deputatului ALDE rezultă o singură concluzie. Că cea mai mare comoară a sa este soția.

Deputata de Prahova Graţiela Gavrilescu este artizana rebeliunii din ALDE. A renunțat cu ușurință la portofoliul Mediului, însă a revenit imediat asupra deciziei și s-a declarat dispusă să își reia activitatea chiar cu riscul excluderii din partid. Este în Camera Deputaților de 15 ani.

Are mai multe terenuri agricole și forestiere în Prahova, moștenite de soțul ei. Împreună au un teren de 544 mp și o casă de 174 mp.

Gavrilescu are două mașini și bijuterii în valoare de 5000 de euro.

Mai are 4 conturi bancare în lei și euro, dar sumele economisite nu sunt mari. Anul trecut a câștigat 142.716 lei salariul de ministru și de vicepremier.

Fost ministru al Energiei, Anton Anton a apărut în peisajul Parlamentului recent, în 2016 când a devenit deputat de București.

A avut un venit anual de 129.585 lei, salariu de ministru, la care s-a adăugat indemnizația de deputat de 8.503 lei. A mai obținut 15.000 lei din activitatea de coordonator de doctorat la UTCB și 16.000 lei ca membru în Academia de Științe Tehnice din România.

Toate bunurile sunt fie pe numele soției, Doina Anton sau în proprietate comună: un teren intravilan în Voluntari de 855,40 mp și o casă de 180 de mp tot în Voluntari. Mai au două apartamente în Timișoara și Alba Iulia.

Fostul ministru are două mașini și 7 conturi bancare. Cel mai mare depozit este de 26.631 de euro.

Un alt veteran din Parlament, deputatul Andrei Gerea, fost ministru, susținător al grupului Tăriceanu din ALDE, s-a orientat destul de bine cu investițiile, dar este dator vândut la bănci. Deține o cotă parte dintr-un teren agricol de 5 hectare în județul Brăila, are o vilă în Ștefănești și un apartament imens în București. Are două mașini și 6 conturi bancare cu 6400 de euro cea mai mare sumă.

Are venituri doar din salariul de deputat, adică 140.004 lei. Are datorii la BCR în valoare de 170.000 de euro. De asemenea, la Banca Transilvania are debite în lei în 14 conturi.

Unul din vârfurile de lance ale grupului dizidenților din ALDE, Marian Cucşa, deputat de Timiș la primul mandat, are siguranța unui adăpost mare. Deține un teren intravilan de peste o mie de metri pătrați și o casă mare. Mai are un apartament mic, de doar 35 de mp, în Timișoara. Nu are mașină, nici bijuterii și în cont și-a pus 22 400 de lei.

Tot rebel în ALDE este și Alexandru Băișanu, deputatul de Suceava ademenit de premierul Viorica Dăncilă cu un portofoliu de ministru. Este la al doilea mandat și s-a orientat către achiziția de terenuri. Are patru terenuri intravilane, trei dintre ele în Suceava, cu suprafețe cuprinse între 663 mp și 14.574 mp. Deține și un teren agricol de 5.000 mp. Mai are o vilă imensă, o casă de vacanță și un spațiu comercial.

Nu are mașină, în schimb deține o colecție de bijuterii și opere de artă de peste 100 000 de euro.

A obținut 125.376 lei din salariul de deputat, la care s-a adăugat suma de 52.748 lei din prestațiile de conferențiar universitar. Are ceva bani în conturi, dar a împrumutat 146 000 de euro și 300 000 de lei.

Alt deputat exclus din ALDE pentru că a cedat tentației de a deveni ministru este Ion Cupă. Acesta a fost propus la Energie în locul lui Anton Anton. Este deputat din 2012, acum de Dolj. Și el are 3 terenuri intravilane în Drobeta Turnu Severin (875 mp și 504 mp) și în Târgu Jiu (2500 mp) și o vilă de 473 mp, în Drobeta Turnu Severin. Pe lângă un Mercedes E220 are și un motociclu L7e. Și-a deschis 5 conturi bancare în care a depus sume cuprinse între 16.103 și 50.308 lei

