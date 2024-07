Monden Aventurile unei vedete din România pe litoral. A venit la "Beach, Please", dar s-a simțit ca-n Africa







Codin Maticiuc a participat recent la "Beach, Please" în Costinești, unde a avut parte de o experiență mixtă. Deși evenimentul i-a oferit ocazia de a-și revedea artiștii preferați și de a retrăi momente din tinerețe, cazarea l-a dezamăgit profund.

Condiții de cazare departe de așteptări

Într-o postare pe Facebook, Maticiuc a descris în detaliu condițiile insalubre întâlnite la hotelul în care a stat. Acesta s-a plâns de mirosul puternic de igrasie, de perdelele murdare și de coropișnițele care invadau camera.

„M-am cazat, inspirat și nu prea, (…) în capătul celălalt al stațiunii. Inspirat pentru că fac 35 de minute dus, 35 de minute întors până în festival pe jos. Neinspirat pentru că arată execrabil camerele. Perdele murdare de pete vișinii și lipsă pe alocuri, coropișnițe pe care doar în Africa le-am mai văzut care apar sau când stingi lumina sau când dai drumul la apă să curgă și miros de statut și igrasie.

Festivalul "Beach, Please" – Un succes și mici probleme

Maticiuc a recunoscut că festivalul în sine a fost un adevărat fenomen, comparându-l cu Woodstock. Cu toate acestea, el a remarcat și problemele de acces și infrastructura deficitară a stațiunii Costinești. "Selly și echipa Global merită felicitări pentru organizare, în ciuda dificultăților întâmpinate", a adăugat el.

„Festivalul în sine un FENOMEN. Woodstock curat din toate punctele de vedere. Felicitări Selly și conducerea Global! Probleme? Au fost, am auzit și de simțit le-am simțit doar pe cele de acces, dar totuși vorbim de o stațiune cu infrastructură zero care ar trebui să le facă statui acestor băieți în fața primăriei.”

Totuși, nu au lipsit incidentele. Rapperul Wiz Khalifa a fost arestat pe scenă pentru consum de droguri, un gest pe care Maticiuc l-a criticat ca fiind un "marketing ieftin".

Maticiuc despre "Beach, Please"

Festivalul a adus pe scenă artiști de renume precum Rick Ross, Wiz Khalifa și Travis Scott. Maticiuc a fost încântat de performanțele acestora, menționând că piesele lui Rick Ross i-au amintit de zilele de burlăcie petrecute la Miami, iar "See You Again" a lui Wiz Khalifa a fost un moment de neuitat pentru toți participanții.

„Ultra vip-ul de la Nuba impecabil. Rick Ross m-a uns pe inimă cu ale sale „All I do is win” și „BMF” care mi-au amintit de zilele mele de burlăcie la Miami. Wiz Khalifa la fel, piele de găină la „See you again” când toată lumea a aprins luminile din dotare. „We dem boyz” și „Black and Yellow” au fost piesele pe care le-am urlat din toți bojogii ca în tinerețile mele zbuciumate.

SixNine ăla nu a fost și nu va fi pe vibe-ul meu, în schimb Velea super show as always. Incendiar băiatul ăsta. Ștefania la fel, o veritabilă Anitta autohtonă. Apreciez Poliția Română, DIICOT și antidrog că își fac treaba, însă arestarea lui Wiz Khalifa mi se pare doar un marketing cheap de genul „nimeni n-o să mai fie drogat pe litoral”. Nu știu dacă vânătoarea de artiști este soluția și nu vânătoarea”, se arată în postarea făcută de Codin Maticiuc, pe Facebook.