Ariel Schrenck Martinez este un sportiv paralimpic în vârstă de 19 ani, carea a trecut printr-o experiență care îl putea costa viața. Tânărul se antrena în Marea Mediterană, în largul coastei Sant Feliu de Guixoll, Costa Brava, din Catalunia (Spania). În timp ce înota, mama sa, care îi supraveghea ședința de pregătire, a observat doi rechini și i-a strigat să se îndrepte către mal.

Acțiune nu chiar simplă, pentru că Ariel se afla, conform martorilor, la aproximativ 100 de metri de țărm. El a reușit să iasă la liman, dar într-o condiție fizică precară, pentru că a afost marcat de efort.

„În acel moment, corpul meu a început să se panicheze cumplit și am început să înot ca un nebun. Cred că au fost 100 de metri în care mi-am pus cel mai mult inima și sufletul în acest sport, în toată viața mea. Nu sunt într-o formă de vârf și aproape că am murit acolo”, a povestit sportivul conform The Sun.