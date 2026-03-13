Autoritățile japoneze au deschis o anchetă după ce un cilindru înalt cât un bloc cu patru etaje a ieșit din pământ 

Cilindrul din oțel care a ieșit din pământ în Japonia. Sursa foto: Captură video Youtube
Autoritățile japoneze au deschis, vineri, o anchetă după ce un cilindru uriaș din oțel, înalt cât un imobil cu patru etaje, a ieșit din pământ în timpul unor lucrări de canalizare, provocând ambuteiaje, potrivit AFP.

Cilindrul, care a fost montat în subteran, a ieșit la suprafață

Un oficial al Primăriei din Osaka a declarat că, potrivit unui raport primit miercuri, cofrajul din oțel folosit pentru stabilizarea solului „ieșea din pământ” în apropierea unor autostrăzi din oraș.

Structura, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, s-a ridicat până la 13 metri înălțime, însă a coborât ulterior la aproximativ 1,6 metri vineri dimineață, după ce muncitorii japonezi au turnat apă în interior pentru a o îngreuna, au transmis reprezentanții Primăriei din Osaka.

Oficialii japonezi au transmis că cilindrul fusese montat în subteran pentru a împiedica pătrunderea pământului într-o zonă de excavație.

Două șosele au fost închise

Două șosele din apropiere, care duc spre centrul orașului, au fost închise circulației vehiculelor începând de miercuri, ceea ce a provocat ambuteiaje, a declarat același reprezentant municipal. Una dintre ele a fost redeschisă vineri după-amiază, iar cealaltă urmează să fie redeschisă „în curând”. Autoritățile din Osaka intenționează să taie partea cilindrului care a rămas încă expusă deasupra solului, a adăugat oficialul.

Lucrări la cilindrul din oțel care ieșit din pământ în Japonia

Lucrări la cilindrul din oțel care ieșit din pământ în Japonia. Sursa foto: Captură video Youtube

Anul trecut, apariția bruscă a unei gropi uriașe în apropiere de Tokyo a stârnit panică după ce aceasta a „înghițit” un camion și pe șoferul său, scoțând în evidență riscurile provocate de îmbătrânirea rețelelor de canalizare din țara asiatică.

Primăria din Osaka a primit o donație neobișnuită de aur

Primăria din Osaka a anunțat luna trecută că a primit o donație neobișnuită de 21 de kilograme de aur pentru finanțarea lucrărilor de întreținere a rețelei locale de apă. Donația, evaluată la 3,1 milioane de euro, a fost făcută în noiembrie 2025 de o persoană care donase anterior aproape 3.000 de euro în numerar serviciilor municipale de apă, a declarat primarul din Osaka, Hideyuki Yokohama, într-o conferință de presă.

Lucrările de înlocuire a conductelor de apă din acest oraș, cu o populație de 2,8 milioane de locuitori, se confruntă cu mai multe dificultăți, iar costurile au depășit deja bugetul inițial, potrivit presei locale.

