Autoritățile iau măsuri din cauza ninsorilor. Program modificat, lecții online și restricții de circulație

Republica Moldova. Autoritățile recomandă modificarea programului de muncă, organizarea lucrului de la distanță și desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, când sunt prognozate ninsori puternice, viscol și formarea troienelor.

Potrivit unei decizii semnate de prim-ministrul Alexandru Munteanu pe 18 februarie, autoritățile publice locale vor decide posibilitatea trecerii la învățământul la distanță în ziua de 18 februarie, în baza analizei situației în teren și în comun cu instituțiile de învățământ din gestiune.

De asemenea, ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții își vor modifica programul de muncă pentru această zi și vor începe activitatea la ora 09:00, cu scopul de a decongestiona drumurile în orele de vârf și a diminua riscul de accidente.

Totodată, încheierea programului de muncă, precum și posibilitatea pentru anumite categorii de angajați de a lucra la distanță vor fi stabilite de către conducătorii instituțiilor, în funcție de necesitate.

Documentul semnat de premier mai prevede că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor acorda sprijin autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului spre obiective critice și pentru protecția populației.

Instituțiile principale responsabile de gestionarea situației de criză vor activa protocoalele operaționale și vor prezenta planurile de intervenție.

„Vă rugăm, dragi cetățeni, să urmăriți în continuare actualizările din surse oficiale și să aveți grijă de copii, de cei vulnerabili, de vecinii mai vârstnici”, este îndemnul lansat de premierul Alexandru Munteanu.

Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online miercuri, 18 februarie. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul general Ion Ceban, în seara zilei de marți, 17 februarie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată după consultări interne și în contextul recomandărilor autorităților centrale privind condițiile meteorologice nefavorabile.

Edilul a menționat că hotărârea a fost comunicată din timp pentru ca părinții, elevii și cadrele didactice să se poată pregăti pentru desfășurarea lecțiilor la distanță. Măsura vizează toate instituțiile de învățământ din capitală.

Totodată, autoritățile municipale au dispus ca angajații din instituțiile care pot activa la distanță să treacă la acest regim de muncă, pentru a reduce deplasările și a facilita intervențiile serviciilor municipale.

„Noi vom fi la datorie în noapte și pe întreg parcursul zilei de mâine. Sperăm că acest lucru ne va ușura intervenția. Dacă se va schimba ceva, vom anunța public, iar dacă va fi necesar să prelungim această perioadă, o vom face împreună, după consultările necesare. Aveți grijă de voi, aveți grijă de copiii, aveți grijă de cei vârstnici și, cu siguranță, dacă nu aveți necesități stringente să ieșiți în trafic, nu o faceți”, a declarat Ceban.

Direcțiile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale de nivelul II, vor putea decide în mod independent dacă lecțiile de miercuri, 18 februarie, vor fi desfășurate online, anunță Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și lapoviță emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Recomandarea vine după instituirea codurilor galben și portocaliu de vreme rea, iar autoritățile locale sunt îndemnate să analizeze situația din fiecare localitate înainte de a lua o decizie. Printre criteriile care trebuie luate în calcul se numără distanța parcursă de elevi și cadrele didactice până la școală, în special în mediul rural, capacitatea serviciilor de deszăpezire, situațiile specifice ale elevilor transportați la instituțiile de învățământ, mai ales ale celor care parcurg mai mult de zece kilometri, precum și starea drumurilor locale.

Potrivit ministerului, fiecare direcție de învățământ va stabili formatul desfășurării lecțiilor în funcție de condițiile reale din teren, după evaluarea riscurilor. Autoritățile educaționale sunt încurajate să adopte măsurile necesare pentru a asigura siguranța elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ.

De asemenea, direcțiile de învățământ sunt îndemnate să informeze din timp părinții și comunitatea școlară despre eventualele modificări în organizarea procesului educațional. Ministerul Educației și Cercetării precizează că va reveni cu recomandări suplimentare dacă situația meteorologică se va schimba.

Pe traseul Odesa–Reni va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport de marfă. Măsura este anunțată pentru 18 februarie, începând cu ora 05:00, în contextul condițiilor meteorologice dificile.

Totodată, începând cu ora 03:00, va fi sistată activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora pentru toți participanții la trafic.

„Pe traseul Odesa–Reni din Ucraina, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și este instituită de autoritățile ucrainene pentru a preveni accidentele și situațiile de urgență”, au informat Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră.

În aceste condiții, va fi suspendată deplasarea spre și dinspre următoarele puncte de trecere a frontierei: Palanca-Maiaki-Udobnoe, Tudora-Starokazacie, Basarabeasca-Serpniovo-1, Ceadâr-Lunga-Maloiaroslaveț-1, Săiți-Lesnoe, Giurgiulești-Reni, Cișmichioi-Dolinskoe, Vulcănești-Vinogradovka, Mirnoe-Tabaki și Ceadâr-Lunga-Novâe Troianî.

În contextul avertizării meteorologice emise pentru perioada următoare, inclusiv pentru activitatea instituțiilor publice, autoritățile, inclusiv Parlamentul Republicii Moldova, îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și responsabilitate, pentru a preveni situații de risc.

„Evitați deplasările neesențiale, în special în condiții meteo dificile. Echipați corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece și adaptați viteza la condițiile de drum. Manifestați prudență sporită la deplasarea pe trotuare și carosabil, precum și în apropierea bazinelor acvatice. Asigurați surse alternative de iluminat și o baterie de rezervă pentru telefon. Acordați atenție persoanelor vulnerabile din comunitate”, se menționează într-o postare pe pagina de Facebook a Parlamentului.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că meteorologii prognozează ninsori abundente, viscol și ghețuș, în special în sudul țării, unde se menține Cod portocaliu de vreme severă. Centrul țării se află sub Cod galben, iar în nord riscul este mai redus.

Vor cădea cantități importante de precipitații, sunt prognozate intensificări ale vântului și condiții dificile de circulație, cu posibilă formare a troienelor și a ghețușului. Avertizarea este valabilă pe 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00.