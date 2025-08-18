Justitie Autorii jafului de la Poșta Timișoara, trimiși în judecată. Au furat 9.470.000 de lei







Trei dintre bărbații care au participat la jaful de la sediul central al Poștei din Timișoara, au fost trimiși în judecată, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Magistratii de la Tribunalul Timis îi vor judeca pe autorii jafului de la Poșta din Timișoara. Procurorii au finalizat ancheta și i-au trimis în judecată pe indivizii care au dat lovitura de proporții.

Unul este acuzat de conducerea unui vehicul neînmatriculat și furt calificat care a produs consecințe deosebit de grave. Ceilalți doi vor fi judecați pentru furt calificat care a produs consecințe deosebit de grave. Procurorii spun că doi dintre bărbați au pătruns prin forțarea ușii de acces în sediul Oficiului Poștal Timișoara. După aceea au forțat ușa de acces în camera care face accesul în casierie, dislocând și fereastra casieriei. De acolo au luat 9.470.000 lei. Sumă destinată plății pensiilor .

"Pentru a-și facilita atât accesul cât și scăparea, au modificat orientarea camerei de supraveghere. Și au bruiat sistemul de alarmă, utilizând mai multe dispozitive adaptate pentru acest lucru", transmit procurorii din Timiș. Dispozitivele de bruiat au fost puse la dispoziție de către cel de-al treilea bărbat. Sistemul de bruiaj a fost achiziționat anterior din București împreună cu un set de stații de emisie-recepție. Cel de-al treilea inculpat i-a și condus pe ceilalți doi la locul faptei.

"Acesta din urmă a și supravegheat zona din apropiere, cât timp primii doi inculpați se aflau în incinta oficiului poștal. După săvârșirea faptei, primul inculpat a condus în jurul orei 03.00, autoutilitara marca Fiat Doblo, având montate plăcuțe cu nr. de înmatriculare ce aparțin altui autoturism", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Jaful a avut loc în noaptea de 30 mai. O zi mai târziu, când polițiștii verificau numerele autovehiculelor înmatriculate în alte state, au observat pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Timișoara un autovehicul care, la vederea echipajului de poliție, ar fi efectuat un viraj brusc și nejustificat. Polițiștii au pornit în urmărirea autovehiculului, reușind blocarea acestuia pe strada Anton Seiller.

Polițiștii spun că, în momentul opririi, din autoutilitară au coborât doi bărbați, care au încercat să fugă de la fața locului. Unul dintre aceștia, conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani, a fost prins și încătușat. În autoutilitară au găsit 16 saci cu bani.