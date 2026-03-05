Un consilier local AUR din Vidra ar fi fost bătut de consilierii PSD-PNL. A ajuns la Bagdasar-Arseni

AUR a condamnat agresiunea fizică asupra consilierului local din Vidra (Ilfov), Constantin Stoian. Reprezentanții partidului au susținut, într-un comunicat, că acesta ar fi fost bătut de reprezentanții PSD și PNL după ce s-a opus unor proiecte discutate în ședința Consiliului Local.

Potrivit unui comunicat, AUR „condamnă ferm agresiunea gravă petrecută în cadrul ședinței Consiliului Local Vidra (județul Ilfov), unde consilierul local AUR Constantin Stoian a fost atacat și bătut de către consilierii locali PSD-PNL”.

Partidul a anunțat că, în urma incidentului, Stoian a suferit o fractură de mandibulă, iar în prezent este internat la Spitalul Bagdasar-Arseni.

Potrivit informațiilor disponibile, agresiunea ar fi fost comisă de consilierul local PSD Constantin Marinescu, împreună cu Gabriel Dinică, fost primar PNL și actual șef al ANL. Cel din urmă a fost prezent la ședința de consiliu în calitate de invitat.

Stoian ar fi semnalat public, inclusiv prin materiale publicate pe rețelele sociale, situații în care bunuri ale comunității ar fi ajuns în posesia unor persoane apropiate de PSD și PNL. Printre exemplele menționate se numără cedarea căminului cultural către Gabriel Dinică pentru o perioadă de 49 de ani, precum și vânzarea clădirii fostei Cooperative pentru aproximativ 60.000 de euro către consilierul PSD implicat în agresiune.

„Este inadmisibil ca un ales local să ajungă în spital pentru că a avut curajul să vorbească despre modul în care sunt administrate bunurile unei comunități. În locul unei dezbateri civilizate, reprezentanți ai rețelei politice PSD-PNL aleg din nou intimidarea și violența”, a transmis AUR.

AUR a transmis că incidentul care a avut loc la Vidra nu ar fi izolat. „În ultimul an au existat mai multe situații în care reprezentanți AUR din administrația locală au reclamat presiuni, intimidări sau amenințări după ce au semnalat probleme legate de modul în care sunt administrate bunurile și resursele comunităților”, se mai arată în comunicat.

Partidul a adăugat: „AUR solicită autorităților competente să investigheze de urgență această agresiune și să identifice toți cei responsabili. Violența politică nu are ce căuta într-o democrație, iar cei care recurg la astfel de metode trebuie să răspundă în fața legii”.