AUR și PSD intră în malaxorul „rezerviștilor” milionari, dornici de revanșă

Pozele reușite ieri de paparazzi de la Gândul cu prânzul „de taină” de la un restaurant libanez din Herăstrău au declanșat un val de reacții în presă și politică, așa cum era de așteptat. Prezența în același loc a rezervistului SRI Florian Coldea, a mult mai activilor pesediști Vasile Dîncu și Radu Popa și a liderului AUR Claudiu Târziu, a alimentat mai multe scenarii, până acum discutate de ceva vreme pe la colțuri. Ceea ce poate fi întâmplător se dovedește de multe ori a avea un impact mult mai puternic decât un eveniment aranjat în cele mai mici amănunte.

În primul rând trebuie spus că România suferă de un Sindrom Post-Traumatic determinat de acțiunile Binomului Coldea-Kovesi care timp de 10 ani au distrus tot ceea ce a însemnat establishment-ul României din ultimii 30 de ani, în numele unei lupte împotriva corupției. Prin protocoale secrete, șantaj în/cu mass-media, înțelegeri pe sub masă, au confiscat actul de justiție, îndreptându-l împotriva românilor, protejându-i pe străini și predând instrumentele suveranității unui Licurici care le lumina existența. Așa cum a recunoscut și fostul procuror general al DNA, Daniel Morar, a fost epoca Justiției cu Dedicații. Odată cu venirea lui Klaus Iohannis la Cotroceni, dar mai ales cu numirea lui Eduard Hellvig la SRI, o întreagă grămadă de “rezerviști” din servicii, politică, justiție a plecat. Dar mulți nu s-au dat duși. Nu s-au mulțumit cu un salariu sau o pensie, pentru că au avut mult mai mult: Puterea. Iar apropierea alegerilor din 2024 le-a stârnit simțurile.

Din această perspectivă, este de înțeles reacția (care poate părea exagerată) față de această întâlnire, care ne aduce aminte de Sufrageria lui Oprea, din serialul Noi Suntem Statul, publicat în Evenimentul Zilei în anul 2017. Când alții încă erau cu Statul Paralel la masă, făcând datorii de sute de milioane de lei la bugetul de stat, dar scăpând neatinși de aripa justiției. Pentru că era nevoie de ei. Despre asta, altă dată.

Dar să revenim la chestiune, cum ar zice personajele lui Caragiale. De ce a sărit atât de multă lume în sus? Unii au spus că afișarea în public a cuplului Coldea-Dîncu este o dovadă a faptului că lui Marcel Ciolacu i se pregătește ceva, un zvon alimentat de amânarea rotației guvernamentale. De altfel, Radu Cristescu, deputat PSD și purtător de cuvânt al partidului a spus ieri: „Surprinzătoare şi apariţia celor doi colegi ai noştri, dl Dîncu şi dl. Popa, care bineînţeles că vor trebui să dea nişte explicaţii la partid şi, în funcţie de aceste explicaţii, conducerea va hotârî ce decizii va lua, pentru că nu este corect să te întâlneşti cu domnii Coldea şi Târziu într-un restaurant”. Nu cred că se va întâmpla, asta, se va pune batista pe țambal, dar șocul imaginilor va rămâne.

Deputatul PSD Radu Popa a oferit rapid o explicație pe Facebook, demnă de reuniunea „privată” din noaptea alegerilor din 2009: „Povestea adevărata este următoarea: soției mele îi place să gătească și, de aceea, weekendurile le petrecem de obicei cu prietenii, acasă. Sâmbăta asta, nașul nostru, prof. Vasile Dâncu a fost în București si a avut câteva ore libere la prânz. Așa că am profitat de o companie plăcută si l-am invitat în oras. În restaurantul la care am mers se întâmpla să mai fie, printre multi altii, la mese învecinate, alți doi parlamentari – un deputat de la PSD si unul de la PNL – un celebru jurnalist și gen. Florian Coldea cu soția, care erau deja acolo când noi am ajuns”, a scris deputatul.

Chiar dacă ar fi adevărat, ceea ce nu cred, nimeni nu înghite pe nemestecate ideea întâlnirilor întâmplătoare. Toată floarea cea vestită a politicii într-un restaurant libanez, fără nici o legătură cu vremurile tulburi care vin! Poanta-i veche, prostu-i nou…

Mai ales că România TV a venit instant cu temerea că aceasta poze sunt dovada legăturii dintre AUR și rezervistul SRI Florian Coldea. Citându-l pe Liviu Dragnea: „Mentorul lui George Simion e Florian Coldea. A fost de la început și va fi mereu. Coldea mi-a spus. Prima discuție despre George Simion am avut-o cu Kelemen Hunor. Prin 2014-2015, nu mai țin minte. Care mi-a zis: tu știi că unul din oamenii pe care îi folosește SRI să atace maghiarimea este Simion? Nu am știut…Acest băiat nu va putea să scape niciodată de legăturile cu Florian Coldea. Cine susține AUR susține de fapt revenirea lui Florian Coldea la conducerea României”, a argumentat ideea unei conexiuni, pe care George Simion a negat-o. Dar despre relația sa cu Neluțu Varga, omul care-i găzduiește la meciurile CFR Cluj pe toți cei care s-au întâlnit întâmplător într-un restaurant libanez în aceeași zi, la aceeași oră, nu s-a spus public deocamdată prea mult. Sunt doar zvonuri. Cu parfum de credibilitate, cum scria odinioară revista Cațavencu.

Sunt zvonuri care cimentează ideea că AUR și PSD sunt țintele unei operațiuni de influențare/acaparare de către aripa din Binomul Coldea- Kovesi care a pierdut putere și bani odată cu venirea lui Klaus Iohannis la Cotroceni, dar mai ales cu numirea lui Eduard Hellvig la SRI. Mai ales că cele două partide sunt în ascensiune, fiind cotate cu șanse mari nu numai să câștige un număr însemnat de portofolii la alegerile europarlamentare și generale, dar și să se confrunte în turul doi al alegerilor prezidențiale. Ceea ce le face extrem de apetisante, mai ales că Florian Coldea știe cum să stăpânească PSD-ul. Mai un sondaj, mai o pomana porcului, mai un dosar lăsat la dospit…

Poate că toate aceste ipoteze sunt exagerate, dar în nici un caz nu sunt false. Pentru că dorința de putere și revanșă a „rezerviștilor” din servicii și politică care au condus în mod ocult Politica, Presa, Justiția, nu poate fi stăvilită vreodată. Pentru că se plictisesc făcând afaceri de milioane de euro, așa că au nevoie de ceva mai interesant, care să-i ațâțe. Iar AUR și PSD sunt două “păpușe” numai bune de scos la discotecă.