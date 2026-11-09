Politica

AUR își anunță candidații pentru conducerea TVR și a Radioului Public. Sorina Matei și Maria Țoghină, pe lista de titulari

AUR își anunță candidații pentru conducerea TVR și a Radioului Public. Sorina Matei și Maria Țoghină, pe lista de titulari
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a stabilit propunerile pentru viitoarele Consilii de Administrație ale Societății Române de Televiziune (TVR) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Formațiunea mizează pe nume cu experiență în cele două instituții media publice, printre care Sorina Matei, actualul director interimar al TVR, și Maria Țoghină, conform news.ro.

AUR își anunță candidații pentru conducerea TVR și a Radioului Public. Sorina Matei și Maria Țoghină, pe lista de titulari

Pentru Televiziunea Publică, AUR a înaintat două propuneri pentru funcțiile de membru titular. Este vorba despre Sorina Matei, care asigură în prezent conducerea interimară a instituției, dar și despre Maria Muntean.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții partidului, lista pentru Consiliul de Administrație (CA) al Societății Române de Televiziune este completată de cele două propuneri pentru posturile de membri supleanți, respectiv Titi Dincă și Rafael Udriște, mai precizează sursa citată.

sursa: Facebook

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Pe de altă parte, în ceea ce privește Radioul Public, anunțul oficial a fost făcut de purtătorul de cuvânt al formațiunii, senatoarea Cristina Dumitrescu. Aceasta a detaliat atât numele propuse pentru pozițiile de titulari, cât și pe cele pentru locurile de supleanți în Consiliul de Administrație al SRR.

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”Pentru Societatea de Radiodifuziune, o avem pe doamna Ţoghină Maria titular şi Curte Cristian Cătălin supleant, Bejan Sorin titular şi Pătraşcu Cârnaciu Maria Ribana supleant”, a spus senatoarea Cristina Dumitrescu.

Reacția lui Petrișor Peiu înaintea votului exprimat în Parlamentul României

Decizia finală privind validarea noilor structuri de conducere ale celor două instituții publice de media urmează să fie luată prin vot, în cadrul plenului reunit al Parlamentului.

Referitor la modul în care se desfășoară negocierile politice pentru aceste funcții, senatorul AUR Petrișor Peiu a precizat, despre votul din plenul reunit pentru Consiliile de Administrație ale celor două instituții, că ”este o înţelegere între partide”.

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