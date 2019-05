„Vă referiţi la Ion Iliescu...” Ce ştie Augustin Lazăr despre Dosarul Revoluţiei şi fostul preşedinte al României? News alert

Fostul procuror general Augustin Lazăr a afirmat, că România a trebuit să plătească amenzi de milioane de euro pentru că nu a finalizat Dosarul Revoluţiei. Procesul durează de 30 de ani şi încă procurorii militari nu au ajuns la o soluţie legală.





Întrebat care ar fi cauza acestei tergiversări în legătură cu acest dosar, Lazăr a mai spus că există diferenţe între Codul de procedură penală din 2014 faţă de cel care a funcţionat în anul 2005 şi au trebuit refăcute mijloacele de probă, potrivit realitatea.net

„Atunci exista un Cod de procedura penala, care la vremea aceea a fost respectat si in zilele noastre exista un alt Cod de procedura penala, intrat in vigoare in 2014, sub regimul caruia au fost refacute toate mijloacele de proba. Sigur ca o masura procesuala, cum ar fi inceperea urmarii penale in 2005, nu mai putea fi refacuta acum. Ea a fost realizata sub regimul legii procesual-penale de la acea data si privind în ansamblu procedura de atunci cu cea de acum, noi spunem ca per ansamblu este o procedura echitabila. Adica, procurorii militari au facut tot ceea ce era posibil omenește și profesional, pentru a se instrumenta acest dosar si pentru a se da o solutie temeinică și legală. România a fost in mod repetat condamnata si a platit milioane de euro pentru faptul ca acest dosar nu a fost solutionat. Si, atunci, cum poate cineva spune ca procurorii s-au grabit să il solutioneze după 30 de ani?, a afirmat Lazăr.

De asemenea, fostul procuror general a mai spus că dosarul este foarte complex

„Pe de o parte, este un dosar complex. Pe de altă parte, daca cititi rechizitoriul, veti vedea ceea ce spune unul dintre inculpati, ca a luat toate masurile ca ancheta sa se desfasoare sub controlul conducatorilor de atunci ai statului. Să nu piarda controlul anchetei. Este foarte interesanta remarca sincera, dar cinica a acestuia”, a spus Lazăr

În legătură cu fostul preşedinte Ion Iliescu, Lazăr a precizat că în dosar există o declaraţie a acestuia în care spună că ancheta trebuie să se desfăşoare sub control

„Nu as vrea sa spun nume, deoarece nu neapărat numele contează. Citind, veti vedea dumneavoastra cine a spus ca a luat toate masurile pentru ca ancheta sa se desfasoare sub control. Si este clar ca au fost perioade în care deliberat nu s-a lucrat in acest Dosar. Citind rechizitoriul, chiar daca este anonimizat pentru a respecta standardele, se poate intelege cine a declarat aceasta”, a precizat Augustin Lazăr.

În legătură cu evenimentele din 10 august 2018, Lazăr a afirmat că dosarul este încă în stadiul de instrumentare.

„Este in stadiu avansat de instrumentare. Este posibil ca in acest an sa fie solutionat. Desigur că date recente puteți primi de la biroul de presă al instituției. Nu cred că va fi tergiversat, procurorii militari lucreaza foarte serios. Există toate resursele ca în anul acesta să fie solutionat”, a precizat Augustin Lazăr

