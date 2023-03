Hipermarketul de la care a pornit scandalul caselor de marcat vine cu exlicații: „Clienții, dacă doresc să scaneze, scanează”

Tiberiu Dănețiu a explicat că magazinele Auchan au introduse linii cu case noi care au implementată o tehnologie care le permite clienților să își scaneze singuri produsele. În cazul în care aceștia vor avea nevoie de ajutor, foștii casieri vor veni în ajutorul lor și le vor scana produsele precum o făceau și înainte. De asemenea, aceștia le vor explica clienților care sunt pașii pe care să îi urmeze pentru a-și scana singuri cumpărăturile. Directorul de marketing al hipermarketului a subliniat că magazinele Auchan sunt unele foarte mari, care conțin între 15 și 50 de case de marcat.

În plus, înainte ca acest sistem să fie implementat, erau deschise atâtea case cât personal angajat pe acel post se afla în hipermarket. „Să zicem că aveam 20 din 50. Astăzi, toate cele 50, 100% din casele de marcat sunt deschise și în continuare clienții pot merge le case de marcat dedicate, unde, așa cum vedeți și în spatele meu cu colegii și așa e și în celelalte magazine, sunt colegi casieri care scanează produsele clienților. Deci ce am făcut noi? Am făcut mai multe case accesibile și în același timp clienții, dacă doresc să scaneze, scanează” a mai spus Dănețiu.

Casele de marcat checkout nu sunt un element de noutate

Directorul de marketing a subliniat că aceste case erau prezente în lanțul de hipermarketuri și în urmă cu un an sau doi, iar aproximativ 60% dintre clienți alegeau să își scaneze singuri produsele pentru că este un proces mai rapid. Dănețiu a mai adăugat că nu este nimic complicat, iar persoanele care au nevoie de ajutor îl vor primi de la angajații aflați în apropierea acestor case de marcat.

„Este un lucru cu adevărat important”, a subliniat directorul de marketing. Reprezentantul Auchan a fost întrebat dacă toți cei care ocupau un post de casieri vor fi concediați. „A fost vehiculată foarte mult această informație eronată. Auchan nu disponibilizează pe nimeni. Angajații pe care i-am avut la casele de marcat rămân în continuare iar meseria lor evoluează”. Mai mult decât atât, lanțul de magazine chiar caută să angajeze noi persoane. Auchan are aproximativ 300 de posturi vacante.

„Toți angajații Auchan de la case și din alte zone sunt în continuare angajații noștri și vor rămâne. Este un proiect pe termen lung, nu pe termen scurt. Rolul lor, în schimb, se modifică, în sensul că, pe lângă faptul că îi învață pe clienții care vor să scaneze sau să plătească, îi consiliază, ei continuă activitățile pe care le făceau și în trecut de o manieră organizată”, a conchis directorul de marketing, potrivit Digi24.