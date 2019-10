Lunetistul finlandez Simo Häyhä a ucis 542 de ruși cu o armă cu lunetă și încă 200 cu o mitralieră. Rușii au tras și cu tunurile după el, dar n-au reușit să-l omoare. A murit la 97 de ani, în 2002, fără niciun regret. Finlandezul, poreclit „Moartea albă” de soldații Armatei Roșii, împotriva cărora a luptat în al II-lea Război Mondial, după ce rușii au invadat Finlanda, a doborât mai mulți inamici – în așa-numitul „Război de Iarnă” –ca oricare lunetist din istorie.

742 de oameni uciși în doar 100 de zile!

Häyhä, înalt de doar 1,60 metri, a luptat într-o ținută de camuflaj albă, la temperaturi între -40 și -20 de grade Celsius, cu o armă Mosin–Nagant M/28 „Pystykorva” sau „Spitz” modificată – varianta finlandeză. Ar fi ucis și alții 200 de sovietici și cu o mitralieră Suomi KP-3. În total Simo ar fi ucis 742 de inamici! Ce este într-adevăr remarcabil este faptul că toate victimele au fost înregistrate în mai puțin de 100 de zile de război, într-o perioadă a anului în care lumina naturală e doar câteva ore pe zi.

O tactică și o poziția de tragere bizare

Finlandezul a preferat să folosească mira de fier, în loc de o lunetă, pentru că prezenta inamicului un obiectiv mai mic. Asta pentru că un lunetist trebuie să ridice capul mai mult atunci când utilizează o lunetă că lentilele se aburesc pe vreme rece și că lumina soarelui i se poate reflecta în lentilă, dezvăluindu-i poziția. O altă tactică a lui Häyhä a fost de a compacta zăpadă din fața lui, astfel încât lovitura să nu lase urme în zăpadă și să-i dezvăluie poziția. Din același motiv se spune că obișnuia să aibă gura plină de zăpadă, pentru a nu lăsa aburii produși de respirația sa să-i trădeze ascunzătoarea. Mai mult, prefera ca poziția de tragere să fie una în care să fie așezat și nu cea clasică de „culcat”.

Rușii l-au lăsat fără jumătate din cap, dar n-au putut să-l omoare

Rușii au încercat în nenumărate rânduri să-l elimine, folosind atât contra-lunetiști, cât și lovituri de artilerie. Pe 6 martie 1940, au reușit să-l rănească, Häyhä fiind împușcat în maxilarul inferior stâng, glontele ricoșând și străpungându-i capul. Unul dintre camarazii care l-au preluat, vorbind despre plaga prin împușcare, a declarat că: „Jumătate din capul îi lipsește!”.

Lui Simo Häyhä i-au trebuit câțiva ani să se recupereze. Glontele îi sfărâmase maxilarul și îl lăsase fără obrazul stâng. În 1998 când a fost întrebat cum anume a devenit un lunetist atât de bun, Simo Häyhä a răspuns simplu: „Prin practică!”. Întrebat dacă are regrete că a ucis atâția oameni, răspunsul lui a fost la fel de scurt: „Am făcut ceea ce mi-a fost spus și, totodată, ceea ce puteam face”.

Legendarul lui Zaiţev, omul care a împușcat 400 de nemți

Vasili Grigorievici Zaiţev este lunetistul sovietic cu cei mai mulţi inamici doborâţi în cel de-al II-lea Război Mondial, fiind creditat cu 400 de victime. Activitatea lui Zaiţev este notabilă în perioada 10 noiembrie-17 decembrie 1942, în timpul bătăliei de la Stalingrad când a împuşcat 225 militari inamici, incluzând 11 lunetişti. Între octombrie 1942 şi ianuarie 1943, Zaiţev a ucis, cu arma sa, un Moisin-Nagant, în jur de 400 inamici, majoritatea germani. Sub conducerea lui Zaiţev s-a făcut, ulterior, un curs de pregătire a lunetiştilor. Elevii acestui curs, mai târziu, au eliminat în jur de 3000 de inamici. La 22 februarie 1943 Zaiţev a fost decorat cu titlul Erou al Uniunii Sovietice, cea mai înaltă distincţie a URSS.

Un film despre duelul cu un celebru lunetist german

Există o legendă, răspândită de propaganda sovietică – Wehrmachtul neavând niciun ofiţer cu acest nume – conform căreia germanii l-au trimis pe maiorul SS Erwin König, un lunetist german, şef al Şcolii de lunetişti din Zossen, să-l elimine pe Zaiţev. Ei s-ar fi duelat trei zile printre ruinele Stalingradului, în final Zaiţev câştigând. S-a făcut și un film cu titlul „Enemy at the Gates”, cu Jude Law în rolul rusului și Ed Harris în cel al neamțului. Existenţa lui König nu a fost niciodată dovedită. Zaiţev a susţinut, până la moartea sa din 1991, la 76 de ani, că duelul a avut, însă, loc.

Chris Kyle, cel mai tare lunetist american, cu 160 de morți pe răboj

Chris Kyle, fost veteran în Irak cu peste 1.000 de zile de luptă, este creditat cu uciderea a 160 de insurgenți, dar 240, neoficial. E cel mai eficient lunetist din istoria recentă a SUA. Kyle avea 38 de ani când a fost ucis cu mai multe gloanțe într-un poligon de tragere în februarie 2013. Motivele uciderii lui au rămas un mister. Kyle își ajuta foștii camarazi de arme integrându-i în viața civilă și învățându-i să-și gestioneze stresul post-traumatic. El se întâlnise în ziua crimei cu un alt veteran, Eddie Ray Roath, și acesta l-a împușcat mortal, fără niciun motiv. S-a sugerat chiar că asasinul ar fi simpatizant terorist musulman care s-ar fi convertit la Islam când era în Irak. Judecătorul l-a condamnat la închisoare pe viaţă pe Roath, fără posibilitatea eliberării condiţionate. Potrivit probelor, el era drogat și beat.

„American sniper”

Derularea procesului a coincis cu rularea filmului „American Sniper”, despre viața reală a lui Chris Kyle, bazat pe cartea de memorii „American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History”, scrisă de William Morrow, în 2012. Filmul, regizat de Clint Eastwood, cu Bradley Cooper în rolul principal și șase nominalizări la Oscar, a provocat în America o dezbatere amplă în legătură cu personajul său principal – erou pentru unii, simbol al eșecului în războiul din Irak și apologie a violenței pentru alții.

Te-ar putea interesa și: