Au sunat liderii europeni: Ce se întâmplă în România? „Vă asigur. Nu ne-am schimbat. Nu semănăm cu PSD”

Liderii europeni urmăresc situația tragi-comică de pe scena politică a României. Manfred Weber, liderul Popularilor Europeni l-a apelat, ieri, pe europarlamentarul PNL Rareș Bogdan pentru a cere detalii în legătură cu criza izbucnită pe fondul programului de investiții Anghel Saligny. Prim-vicepreședintele PNL a oferit asigurări că partidul „nu seamănă” cu PSD, cel mai mare dușman al partidului.

De altfel, premierul Florin Cîțu a informat, vineri, 3 septembrie, că va sesiza „alianța toxică” dintre USR-PLUS și AUR, care urmează să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, la Parlamentul European. „O să iau legătura cu liderii europeni în legătură cu ceea ce se întâmplă în România. Avem o alianţă toxică care se prefigurează, o alianţă cu un partid extremist, un partid care vrea răul românilor, care nu respectă proprietatea privată, un partid care nu respectă libertatea individuală. Voi informa liderii europeni despre acest lucru şi vom vedea ce cred aceştia. Bineînţeles, şi pe partenerii noştri strategici, Statele Unite”, a spus Florin Cîțu.

Rareș Bogdan a fost apelat de liderul Popularilor Europeni. „Nu ne temem de moțiune”

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a subliniat, pentru RFI, că partidul PNL nu se teme de moțiunea de cenzură fiindcă e convins că liderii coaliției de guvernare nu au principii politice asemănătoare opoziției. Mai mult decât atât, europarlamentarul a informat că a fost contactat de liderul Manfred Weber pentru a oferi detalii cu privire la situația actuală de pe scena politică.

„Nu, nu ne temem, pentru că nu cred că Dacian Cioloș, Dan Barna, Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Vlad Voiculescu și Dragoș Tudorache și ceilalți lideri, Ionuț Moșteanu și ceilalți se vor putea pune la braț cu domnul Claudiu Târziu, cu domnul George Simion și cu doamna Șoșoacă, pentru că cel puțin pentru domnul Tudorache și domnul Dacian Cioloș, care sunt la fel ca mine, membri ai Parlamentului European, va fi extrem de greu, dacă nu imposibil de explicat colegilor dânșilor din Renew Europe faptul că s-au pus la aceeași masă, au făcut o alianță, chiar și de conjunctură, pentru a da jos un Guvern proeuropean extrem de bine perceput la Bruxelles, la Londra, la Washington, la Paris, pentru a da jos un Guvern cu cine? (…).

Deja, ieri, am fost sunat de către Manfred Weber, liderul popularilor europeni, să mă întrebe ce se întâmplă în România. De asemenea, chiar de oameni din interiorul grupului Renew. Dacă Dacian Cioloș face orice act politic alături de AUR, lucrurile nu vor rămâne așa și se va afla la nivel european ce face USR PLUS. Nu cred, sincer, am încredere că Dacian Cioloș nu se va alia, nici măcar conjunctural, cu colegii doamnei Le Pen și ai celor din AfD”.

Se anunță negocieri între USR-PLUS și PNL. „Mai important decât orgoliile de moment”

Prim-vicepreședintele PNL a vorbit și despre scenariul potrivit căruia USR-PLUS ar renunța la guvernare. Întrebat dacă se are în vedere formarea unui Guvern minoritar, Rareș Bogdan a spus: „Nu cred că se pune problema în felul acesta. Noi vrem să continuăm cu USR PLUS, suntem condamnați să guvernăm împreună (…). Noi nu avem o altă opțiune de premier decât Florin Cîțu și până la urmă sunt convins că vom ajunge la înțelegere cu colegii noștri, pentru că e mai importantă dezvoltarea României, decât orgoliile de moment. (…) La Florin Cîțu nu renunțăm, dar suntem pregătiți să negociem, e normal ca dialogul să însemne negociere”.

Rareș Bogdan nu a vrut să dezvăluie detalii în legătură cu negocierile la care a făcut referire, dar a spus că „vom sta de vorbă și suntem cât se poate de disponibili să discutăm pe multe aspecte, nu și pe persoana domnului Cîțu”. Liberalul a mai menționat că PNL va urma să solicite USR-PLUS să propună un nou ministru care să-l înlocuiască pe Stelian Ion la Justiție astfel încât criza să fie ameliorată, iar guvernarea să poată continua.

Rareș Bogdan: „Nu am uitat, nu ne-am schimbat și vrem să reparăm”

Reporter: Comunitatea Corupția Ucide organizează mâine un miting în fața Guvernului, împotriva premierului Florin Cîțu. Sunt practic aceiași oameni cu care ați ieșit în stradă, pentru a protesta față de modificarea legilor justiției de către PSD. Riscați să vă ostilizați acea parte a societății civile datorită căreia ați ajuns la putere. Ce le transmiteți?

Rareș Bogdan: Le transmit să aibă încredere că pentru ceea ce am ieșit în stradă și eu și eu, pentru faptul că am stat la minus 30 de grade în ianuarie 2017 și în februarie, pentru faptul că am stat la plus 40 de grade și am luat gaze în ochi și eu și ei în 10 august 2018, nu am uitat, nu ne-am schimbat și lucrurile vrem să le reparăm, exclusiv împreună cu colegii noștri de la USR PLUS, pentru că credem în valorile europene și în șansa acestei țări.

La ședința de vineri a coaliției de guvernare va participa premierul României, Florin Cîțu, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, liderul PNL Ludovic Orban și secretarul general al partidului, Robert Sighiartău. „Probabil va participa și domnul Iulian Dumitrescu, alt prim-vicepreședinte”, a mai precizat Rareș Bogdan.