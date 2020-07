Oamenii de ştiinţă au construit un calculator capabil să estimeze numărul de civilizații extraterestre care ar putea să comunice cu Pământul. De departe este descoperirea momentului care, cu sigurnaţă, ne va lămuri şi va confirma dacă suntem sau nu singuri în Univers.

Ar exista 36 de civilizaţii pe Calea Lactee

Un studiu a făcut recent titluri de presă în întreaga lume după ce a susținut că există 36 de civilizații extraterestre pe Calea Lactee. Experții spun că această lucrare nu numai că oferă o privire asupra posibilităților vieții extraterestre de dincolo de Pământ, dar ar putea, de asemenea, să explice despre propriul nostru viitor și locul nostru în cosmos.

Oamenii de știință au inventat un calculator avansat capabil să reproducă studiul științific. Steven Wooding, membru al Institutului britanic pentru fizică, și Dominik Czernia, doctorand în fizică moleculară de la Institutul Polonez pentru Fizică Nucleară, au dezvăluit de ce au creeat acest instrument online.

Wooding a declarat pentru Express: „Am vrut să creăm un mod interactiv pentru a răspunde la întrebarea fundamentală: „ Suntem singuri în univers?”

„Calculatorul facilitează oamenilor să vadă ce date intră în model din documentul de cercetare. Atunci pot modifica valorile introduse și pot vedea efectul asupra rezultatului. Deci este mai interactiv decât citirea unui articol științific, pe care marea majoritate nu îl va face. Prin urmare, calculatorul le oferă o idee ceva mai precisă a gamei de valori pentru numărul de civilizații extraterestre care ar putea exista pe Calea Lactee”.

În 1961, astronomul Frank Drake a conceput ecuația lui Drake

Ecuația lui Drake (cunoscută și sub numele de Ecuația de la Green Bank) este un argument și o ecuație de natură probabilistică, concepută inițial, în 1961, de către astronomul și astrofizicianul Frank Drake, nu pentru a estima numărul de posibile civilizații extra-terestre (cum adesea greșit se vehiculează), ci pentru a stimula dialogul științific la o întâlnire a oamenilor de știință, care fusese axată pe cercetarea inteligenței extraterestre, cunoscută, mai ales sub acronimul SETI, Search for Extra-Terrestrial Intelligence).

Această ecuație a definit șapte factori care trebuiau cunoscuți pentru a estima numărul de civilizații inteligente prezente pe Calea Lactee

Acești factori variau de la numărul aproximativ de stele care se formează în fiecare an în galaxie, până la perioada în care se așteaptă ca o civilizație să trimită semnale detectabile. De asemenea, cercetătorul a dezvăluit modul în care studiul Universității din Nottingham a perfecționat ecuația cu date noi și ipoteze pentru a ajunge la concluziile sale controversate.

Steven Wooding a mai spus: „S-a luat ecuația lui Drake pentru a încerca să estimeze numărul de civilizații extraterestre. Problema cu ecuația lui Drake este că există anumiți parametri despre care nu știm. Dar au actualizat-o cu parametri pe care îi știm acum”.

Căutăm civilizații avansate care să le transmitem prezența, mai degrabă decât forma de viață primitivă