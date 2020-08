Vestea despărțirii lor a căzut ca un trăsnet în showbizul autohton și nimic nu părea că mai poate să resudeze cuplul. Însă, din câte se pare, cei doi artiști au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat, lăsând la o parte neînțelegerile din trecut. Jo și Juno formează din nou o pereche. Dovada a fost prezentată chiar de ei, în timpul weekendului petrecut pe litoral.

Ei au postat poze pe rețele de socializare, dovada fiind de necontestat. Imediat după ce relația se deteriorase, Ioana Anuța, cunoscută ca „Jo”, a vorbit despre legătura cu iubitul ei. În cadrul unei emisiuni tv, ea a afirmat că a fost o greșeală expunerea publică a legăturii lor.

„Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat. Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute… Nu am fost… despărțiți… Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult”, a declarat Ioana Anuța, care a mai afirmat:

„Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi doi ani jumătate cât am fost împreună ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună”, a spus artista.

În urmă cu doi ani, ea vorbea despre relația cu Alex Stanciu, alias Juno. „Nu sunt neapărat geloasă, dar sunt posesivă. Uneori eu pot să fiu geloasă atât pe mama lui, cât și pe sora lui. Este doar al meu și punct.

El trage de mine să port tocuri și rochițe scurte. Dar la un moment dat o să înceteze, că știe că nu are șanse de izbândă”, afirma cântăreața pentru cancan.ro.