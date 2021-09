Atenție! O vizită la stomatolog a schilodit o femeie. Mâini, picioare și nas amputate

În fiecare an, la 13 septembrie, britanica Sue Neill nu are cum să uite că este Ziua Mondială a Septicemiei. Septicemia este o infecție generalizate a sângelui, provocată de pătrunderea în sânge a germenilor proveniți dintr-un microb și din cauza ei 11 milioane de oameni mor în fiecare an. Și Sue a făcut septicemie după o vizită la stomatolog și după o tăietură minimă a unei gingii, dar a supraviețuit.