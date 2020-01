10 ianuarie

Atenție, nu vă uitați la eclipsă! GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) se va confrunta în 2020 cu atacuri din toate părțile. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 10 ianuarie s-au născut Andreas Vesalius, Rod Stewart, George Foreman, Grigore Moisil, Zoe Alecu, Dan Damaschin, Petrache Poenaru, Valeriu Branişte.

În calendarul creștin-ortodox este Sf. Grigore, Episcopul Nisei, frate cu Vasile cel Mare. Numai Sf. Treime mai ştie cum se numea sărbătoarea veche peste care s-a aşternut ziua de astăzi din calendarul creştin. Mai ştiu şi Maica Domnului şi Filipul şchiop, dar asta este altă poveste.

„Previziunile meteorologice, spre deosebire de celelalte forme de aflare a viitorului, sunt circumscise unor date fixe, puţin numeroase (eventual egal stabilite în decursul anului). Să nu uităm că sub numele generic de calendar popular vorbim în fapt de mai multe calendare (agricol, pastoral, apicol, viticol etc) ce se întrepătrund, oferindu-ne acum o reţea mult mai densă de zile sacre, propice pentru desfăşurarea numeroaselor practici spirituale, magice. Aşa este cazul şi cu această zi, 10 ianuarie, care, într-unul dintre calendare era o zi-cheie pentru înregul an.” (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pag. 48)

Nu este o sărbătoare importantă, cu roşu, în calendarul creştin, dar a fost un reper important, foarte important, în alt calendar, poate cel al dacilor, tracilor, sarmaţilor, roxolanilor… al grecilor sau al nordicilor, al europenilor, în general. Pentru că spre deosebire de alte popoare noi nu nu am venit de nicăieri, suntem europeni vechi şi mărturie ne sunt obiceiurile şi tradiţiile cu conexiuni şi asemănări în toată Europa, până în Portugalia şi Suedia. În Marea Britanie, nu prea, acolo, în peninsulă, apoi insulă, au fost mereu nşte ciudaţi paranoici, pictați cu albastru, cu obiceiuri excentrice şi o bucătărie execrabilă… ei, glumeam, dar o să deschid şi subiectul britonilor! Odată și odată, sau nu. Poate de aceea nu se mai studiază astăzi folclorul, etnografia, antropologia, mitologia în general, pentru că s-ar dezvălui adevăruri incomode…

Ei bine, se spune că aşa cum este ziua de astăzi, aşa va fi tot anul. Ce vei face, pe cine vei întâlni, ce vei spune – vor influenţa tot anul tău. Fii atent!

Bănuiala mea, dar şi a altora, este că ziua aceasta era începutul, sau un reper foarte important ale Misterelor Eleusis, ale Marilor Taine.

Probabil, dragi padawani şi hobbiţi, vă tot întrebaţi de ce vă pisează omul ăsta, subsemnatul, cu folclorul, pentru că se întâmplă fapte şi acte grave, sub ochii noştri. Și acum vă răspund celor mulți care îmi cer expertiza, să le explic ce se întâmplă, doar am trăit șapte ani în Iran, și nu am stat în ambasadă, ci în mijlocul lor, observându-i și înțelegându-i. Ei bine, un vechi proverb persan spunea că: cine nu știe scrie și vorbește, iar cine știe, tace și nu scrie!

Ei, dragilor, astrologia se bazează pe teoria ciclurilor, care spune, pe scurt şi simplificat, că cine nu ştie mersul lucrurilor, istorie, face mereu aceleaşi greşeli şi, iată, sub ochii noştri se desfăşoară încă o păcălelă, la fel cu cele multe pe care le înghițiți zilnic, cu ac, nadă, mulinetă și undiță, cu tot.

Dar altceva doream să vă spun. Iată:

Dacă 2019 a fost marcat de anchetele antitrust contra Google, Amazon, Facebook și Apple, giganții se vor confrunta și în 2020 cu atacuri din toate părțile.

În momentul de față, GAFA și-a întărit armata de juriști și lobiști la Washington, la Bruxelles și în principalele capitale din lume. Dar, climatul s-a modificat, în special în rândul clasei politice americane. Recent, Federal Trade Commission a confirmat faptul că desfășoară mai multe anchete ce ar putea să blocheze integrarea mai multor aplicații ale Facebook, Instagram și WhatsApp. Fără să se citeze nume, s-a sugerat că este vorba despre platforme cu activități multiple, bănuite de practici ilegale și ale căror achiziții au fost aprobate de autoritățile de reglementare. Și Congresul are propriile comisii de anchetă asupra GAFA. La rândul său, Bruxelles-ul a lansat o anchetă preliminară referitoare la colectarea și monetizarea datelor utilizatorilor Google.

Alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 din SUA, provoacă deja spaime unora dintre giganții tehnologici. Democrata Elizabeth Waren consideră că este momentul să se desființeze Google, Amazon și Facebook. Ea contestă influența acestora asupra societății și consideră că puterea lor enormă dăunează emergenței unor noi companii inovatoare.

Dar, publicitatea este preocuparea prioritară: Google a depășit deja nivelul de 40 miliarde de dolari cifră de afaceri pe trimestrul al treilea al anului trecut, dintre care, 83% provin de la Facebook. Împreună, cei doi actori digitali au adunat anul trecut 56% din publicitatea digitală mondială, cifră ce ar putea urca anul acesta, la 61%. Așadar, marile platforme vor continua să ocupe zone uriașe din piață în detrimentul editorilor de presă și al televiziunii. Din punctul de vedere al concurenței pe care o fac, cei trei giganți ai cloud-Amazon, Microsoft și Google au deja zece ani de avans față de restul companiilor din lume. Singurii care ar putea face un pic de umbră companiilor americane sunt giganții chinezi Alibaba și Tencent. Ultimul a anunțat deja investiții de peste 10 miliarde de euro în infrastructura de cloud din Europa. Aceasta, deși are ambițiile sale, continuă să se preocupe în mod special de protejarea datelor personale și industriale. Franța propune un cloud de încredere, Germania un cloud botezat Gaia-X.

Problema este că GAFA mizează și pe sectorul bancar pentru a se diversifica, de la carduri bancare, la criptomoneda Libra propusă de Facebook.

Următorul câmp de luptă este, se pare, sănătatea, pentru GAFA care a încheiat parteneriate cu laboratoarele farmaceutice, profesioniști din domeniul sănătății, clinici. Ascension Health, al doilea mare gestionar de spitale din SUA, a încheiat un parteneriat cu gigantul Mountain View pentru a transfera dosarele medicale a peste 50 de milioane de pacienți către serverele informatice. Obiectivul este să sugereze tratamente medicilor aplicând mijloacele de inteligență artificială la prelucrarea datelor.

Pentru a contracara taxa GAFA aplicată în Franța, SUA a anunțat măsuri de represalii prin care se taxează cu până la 10% brânzeturile franțuzești, șampania, etc. Până la încheierea negocierilor patronate de OCDE, marile platforme vor trebui să achite taxele în Franța, circa 20 de companii adică…

Dar, cu toate anchetele și cu tot războiul comercial care le amenință serios, GAFA au bătut recorduri bursiere în 2019: Amazon a câștigat 23%, Alphabet 28%, Facebook a atins 56%, iar Apple 85%.

Eiiii, vorba lui Caragiale, înțelegeți cine îl va susține pe Donald Trump, la alegerile prezidențiale? Bună întrebare!

Dar, din nou, altceva doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Nu vă uitați la eclipsa de Lună, din noaptea asta! După cum v-am informat într-un articol de acum câteva zile, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2020, are loc o eclipsă de Lună prin penumbră, observabilă de pe tot teritoriul României și a altor teritorii românești. Astrologic vorbind, nu este un fenomen care să mă dea pe spate de bucurie, orice eclipsă este malefică.

Nu eu vă avertizez, ci celebrul Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Polymath, militar, filosof, teolog, medic, astrolog, mare ocultist, Cornelius Agrippa a trăit la începutul secolului XVI, secolul lui Nostradamus și a lui John Doe. Ca și John Doe, Agrippa era neîntrecut în mânuirea sabiei, nu a pierdut nicio luptă. Magie? A atras atenția împăratului Maximilian I-ul, Sfântul Imperiu Roman de limbă germană, care l-a făcut cavaler și consilier de taină.

Ei bine, în anul 1508, Cornelius Agrippa, calculând că va avea loc o eclipsă inelară de Soare îl avertizează pe împăratul Maximilian: ”… Sire, vă conjur să nu vă uitați la nicio eclipsă, fie de Soare, sau de Lună. Lumina perversă intră prin ochi și tulbură sufletul!”

Eu cred că Agrippa știa el ceva… după cum mi-a spus și maestrul meu, Hadji Bedâ Laleh Singh să observ eclipsele numai respectând niște reguli, stricte. Să nu ziceți că nu v-am spus!

După cum să nu pretindeți că nu v-am informat că există întotdeauna speranță, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 10 ianuarie 2020

BERBEC Eşti tentat să cheltuieşti mult, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilităţi emoţionale trecătoare. Orice lucru are şi o parte bună, benefică, concentrează-te, trebuie să reuşeşti! Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală – stelele îţî sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. De fapt, pentru un procent dintre Berbeci, pare a fi o nouă relaţie sentimentală. Surprize plăcute. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filozofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună. Te bucuri de o bună intuiţie care te ajută, atăzi, la rezolvarea problemelor cotidiene. Soluţia unei probleme este la îndemâna ta. Concentrează-te şi așa poți reuşi!

TAUR Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, „răspândacii”, dar nu ştiu nici ei pe ce lume sunt! Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Mai ales dacă este o problemă de sănătate, medicală, sau de dietă. Concepţia nativilor din Taur, zodia proprietăţilor, despre bunuri şi bani suferă astăzi o modificare minoră. Urmare unor informaţii din presă.

GEMENI Puţină încetineală nu strică, pentru ca relaxarea are virtuţile ei. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, nu-ţi schimba programul obişnuit. Poate, o veste despre nişte bani! Toată dimineaţa eşti ocupată sau ocupat cu precizarea idealurilor, ambiţiilor şi posibilitatea parvenirii pe scara socială. Adică vrei să-ţi schimbi serviciul, sau să te apuci de noi studii. Ceea ce configuraţia arată că nu ar fi o idee prea bună! Din nou luxul devine o necesitate cotidiană. Pe de altă parte, carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, sănătatea este mulţumitoare, dar, dar… banii sunt cam absenţi în horoscop. Proiectele începute astăzi au toate şansele să fie benefice. Schimbarea anului, noul an îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste!

RAC Se pare că te pregăteşti de un drum, dar nu ai niciun chef! Mizezi prea mult pe defensivă în acest moment. Poate ai dreptate şi experienţa îţi spune că poate fi foarte obositor şi neplăcut. Ziua de astăzi este o perioada plină de evenimente pentru zodia Racului. Sunt şi nişte pregătiri de făcut şi nişte praguri de trecut. La un moment dat, probabil că în jurul prânzului, din cauza vitezei o s-o iei pe arătură, de nu se mai înţelege nimeni cu tine. Apoi, uiţi brusc totul! Dragostea este atât de bine aspectată încât îţi trebuie frâne pe toate roţile ca să nu o iei razna după oricine şi oricând. Cere ajutorul unui Geamăn parşiv, dar tare în gură, sau unui Leu indolent, dar amoral, care să te apere de prea multă celebritate în această zi memorabilă şi să ţină solicitanţii de ajutor la un nivel acceptabil…

LEU Te simţi bine în pielea ta, şi astăzi nu-ţi mai faci griji. Ba, chiar îţi faci un mic cadou, o carte, ceva simplu de îmbrăcăminte… Relaxează-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună! Ai nişte poliţe de plătit şi trebuie să demonstrezi anturajului că meriţi aprecierile şi preţuirea de care te bucuri. Şi mai ales postura de lider. Nu că responsabilitatea şi seriozitatea ar fi marile tale calităţi, dar nu trebuie să te laşi furat prea des şi minimalizat, niciodată! Este o perioadă numai bună de promovare profesională sau de o altă schimbarea avantajoasă. Eşti într-o perioadă de emulaţie, avînt şi expansiune. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Totuşi, o schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. Pentru leii născuţi în ultimul decan: o nerealizare care te pune pe gânduri, mai ales că nu meritai eşecul respectiv. Uneori, calea spre Infern este pavată cu intenţii bune!

FECIOARA Eşti în toane bune şi zâmbeşti tot timpul. Se pare că ai găsit piatra filozofală, pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă şi obţii aprobarea şi cooperarea celor din jur! E de bine… Totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate un masaj, poate un bazin, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji.

BALANŢA Poţi să desfăşori o energie inepuizabilă, la prima vedere. Nimic nu îţi pare prea greu, tot la prima vedere! Azi nu trebuie să fii original cu orice preţ, fă ceea ce se aşteaptă de la tine! Transformarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Cu Venus care îți zâmbește, în aspecte bune, te poţi lansa într-o cursă palpitantă pentru bani şi amor. Tradiţia spune că nu poţi să le ai pe amândouă, aşa că nu fugi după doi iepuri în acelaşi timp. În ultima parte a zilei stai bine cu norocul. Dar nu cumpăra nimic în ultimele ore ale perioadei pentru că este pagubă curată.

SCORPION Emotivitatea nu te ajută prea mult, ai probleme de rezolvat în activitatea ta. Abordarea sistematică a situaţiei iti dă datele necesare rezolvarii. Cere ajutor, nu intra în criză de timp! Mijlocul zilei îţi oferă o mulţime de ţinte, dar mai ales din domeniul anturajului. Te înverşunezi să le arăţi prietenilor de la serviciu sau de la facultate, sau de unde activezi, cine eşti tu cu adevărat, şi dacă i-ai lăsat în pace cu acul tău cel veninos, până acum, a fost din cauza Legii Junglei: „cruţaţi-i pe bătrâni, pe nevolnici… şi pe fraieri !”. Ai timp şi pentru dragoste şi pentru carieră, chiar şi pentru familie, pentru că ai viteză, nu glumă!

SĂGETĂTOR Astăzi te gândeşti la plaje însorite şi la cocotieri, nu prea ai chef de iarnă şi de frig. Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii plăcute şi, adeseori, chiar necesare! Monotonia vieţii şi platitudinea oamenilor sunt capcane mortale pentru dinamicii centauri. Nu te speria, o să gaseşti ceva cu care să-ţi condimentezi ziua. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea. O veste bună, pe care o aşteptai cam de multişor. Atenţie la mijloacele de transport în comun. O amică din zodia Berbecului, un alt semn de foc, îţi este favorabilă în toate şi te poate ajuta, dacă nu o s-o ofensezi cu veşnicele tale ironii. Ultima parte a zilei, a perioadei îţi aduce un dar neaşteptat. Moderaţie în relaţiile cu Racul şi Vărsător

CAPRICORN Cu Soarele, Mercur, Jupiter, Saturn și Pluton în zodie, aspectate complex, se poate spune astăzi că ai o viaţă plină. Ai şi aspecte favorabile, profită de ele, dar cu masură, nu risca, nu te grăbi! Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Ultima parte a perioadei, odată cu Saturn, protectorul tău, bine aspectat, îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare. Statistic vorbind, câteva procente din cei născuţi sub semnul Capricornului îşi sărbătoresc ziua de naştere. La Mulţi Ani! Cu sănătate, belşug şi amintiri frumoase !

VĂRSĂTOR O zi a dezvăluirilor, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar cu inspiraţie, domeniul neguţătoriei e avantajat. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei… care poartă ochelari. Poate aşa o să vadă mai bine că anturajul nu li se potriveşte! Sunt favorizaţi, în special cei care lucrează în domeniile high tech, în informatică şi comunicaţii. Un dar neşteptat şi o veste bună. Ai câteva prilejuri bune de afirmare – mai ales în cercul de prieteni, sau între rude. Pe de altă parte stelele arată „un nou început” (pleonasm! – dar merge…) poate o nouă relaţie, poate un nou segment al vieţii!

PEŞTI Domneşte o mare tensiune în jurul tău, dar trebuie să-ţi păstrezi calmul. O zi plină, densă, plină de probleme, dar pentru că eşti calm şi organizat reuşeşti să ţii lucrurile sub control! Magnetismul personal al nativilor, carisma cum se spune, este în creştere – poţi rezolva uşor problemele sentimentale şi să convingi partenerii de afaceri. De asemenea poţi aborda uşor noi prietenii, relaţii de dragoste, chiar. Din nou: nu exagera cu mesele şi mîine se mănîncă, fii disciplinat şi organizează, deci, regimul alimentar. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor fi puţin întîrziate – câştiguri mici dar suficiente – împărţite, însă, cu alţii.

