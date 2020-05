Ștefan Tănase merge săptămânal la bunici, în satul Hăbud, comuna Tinosu, în Prahova, zonă în care se exploatează regulat masă lemnoasă. „Pentru că mă preocupă tăierile ilegale de copaci, am început să mă interesez unde aș putea cere verificarea acelor defrișări, mai ales că vedeam și copaci tineri rupți și foarte multă mizerie în zonă”, și-a justificat bărbatul gestul pe care avea să-l întreprindă ulterior.

Gândindu-se că este o acțiune ilegală, Ștefan a sunat la ocolul silvic din zonă. „Mi-a răspuns un portar. Evident, acesta mi-a spus că nu știe ce se întâmplă, așa că pe 1 aprilie, în jurul orei 13:00, am sunat la 112. I-am explicat operatoarei ce doresc și mi-a făcut legătura la Poliția din Prahova”.

S-a oferit să suporte costul deplasării polițiștilor

De aici înainte, totul avea să se rostogolească rapid. Din păcate, împotriva intenției bune a omului.

„Le-am spus și celor de la poliție de la Ploiești că aș vrea să verifice tăierile de copaci din Tinosu și chiar m-am oferit să suport costurile deplasării unui echipaj. Mi s-a transmis că voi fi contactat de șeful de post din zonă”, a mai relatat Ștefan pentru observatorulph.ro.

Ce s-a întâmplat în continuare?

„După aproximativ 30 de minute am fost sunat de șeful de post din Tinosu, care mi-a spus că acele tăieri de arbori sunt legale, copacii fiind marcați. M-a și certat, cum că erau pancarte în zonă cu informațiile despre firma care face exploatarea și că am noroc că nu-mi dă amendă pentru că am sunat degeaba la 112. Atunci i-am replicat că voi cere verificări și în altă parte, ceea ce se pare că l-a deranjat”.

Răzbunare sau pedeapsă legală?

Probabil l-a deranjat așa de tare, încât a luat măsuri exagerate împotriva bărbatului. Pe 27 aprilie, adică la aproape o lună de la apelul la 112, Ștefan Tănase a primit de la poștaș un plic cu o amendă de 1.500 de lei pentru apel abuziv la numărul unic de urgență.

Ștefan Tănase a fost șocat: „Nu mi-a venit să cred când am citit procesul verbal de contravenție. Nici măcar nu mi s-a transmis, când am vorbit la telefon cu șeful de post din Tinosu, că voi fi amendat! Am cerut doar să se verifice dacă cei care fac acea exploatare forestieră respectă legea! Cum să mă amendezi pentru asta?”

La proces!

Bărbatul nu vrea însă să renunțe: „Cu riscul de a primi o altă amendă, am sunat iar la 112, unde i-am povestit operatoarei ce am pățit, iar aceasta mi-a dat dreptate. Voi contesta amenda în instanță pentru că o consider abuzivă. Nu e vorba că nu am bani să plătesc amenda, ci de faptul că am fost pedepsit pentru că am cerut polițiștilor să-și facă meseria”.

Și o ultimă completare: „Nu am afirmat că sunt ilegale tăierile, ci doar le-am cerut polițiștilor să verifice în teren ce se întâmplă cu pădurea”.