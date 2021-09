Atenție la mierea de albine! Acest tip de produs apicol poate conduce la apariția unor boli grave. Cum recunoști neregulile

Mierea de albine este cunoscută pentru beneficiile pe care le aduce organismului uman. Specialiștii din Sănătate recomandă inclusiv substituirea zahărului cu mierea de albine. Produsul poate preveni carii dentare, poate ajuta la tratarea osteoporozei, menopauzei premature, amigdalitelor, răcelilor și bronsitelor. Cu toate acestea, dacă nu este utilizată corect, mierea de albine poate reprezenta un adevărat pericol pentru organismul uman.

Atenție la mierea de albine! Nu se folosește oricum

Dacă nu este consumată corect, mierea poate face mai mult rău decât bine. Dacă este turnată în lichide fierbinți, poate deveni toxică. Astfel, specialiștii atrag atenția cu privire la modul în care este folosită mierea. Se recomandă ca, la momentul în care este turnată într-un lichid, acesta din urmă să nu aibă peste 40 de grade Celsius.

În comparație cu zahărul, mierea are un conținut ridicat de minerale, enzime și vitamine, în special vitamina C și B1. Acestea sunt distruse la temperaturi mai ridicate de 40 de grade. Mierea de albine în stare pută mai conține, de asemenea, și cantități minime de HMF – hidroximetilfurfural, o aldehidă care apare în urma deshidratării unor zaharuri. Concentrația sa crește la temperaturi mai mari de 40 de grade Celsius.

Mierea poate fi toxică. Există un tip de produs apicol care conduce la apariția unor boli grave

În condițiile în care mierea este servită în ceai fierbinte, poate deveni toxică din cauza faptului că în proces intervine deshidratarea zaharurilor care devin ulterior compus toxic – HMF. Același lucru se întâmplă și când gospodinele adăugă mere în produse pe care le prepară în cuptor.

Dacă în urma analizelor specialiștii descoperă o cantitate mare de HMF, se poate demonstra că mierea a fost falsificată prin zaharuri adăugate sau a fost expusă unui tratament termic excesiv. Cu cât cantitatea de HMF este mai mare, cu atât produsul apicol prezintă mai mult zahăr în el. Mierea falsificată poate conduce la apariția unor afecțiuni de sănătate grave. În astfel de cazuri, marea majoritate a beneficiilor furnizate de consumul de miere de albine se pierd.

”Falsificarea mierii se realizează cu apă, glicerină, zahăr, glucoză, dextroză, melasă, amidon, arome, coloranți, îndulcitori sintetici și conservanți. Consumul constant de miere falsificată produce disconfort: dureri de cap, amețeală, balonare, greață. Mierea se falsifică cu glicerină, zahăr, glucoză, dextroză, melasă și amidon iar consumul acesteia poate duce la apariția unor afecțiuni medicale cronice grave, cum ar fi: boli cardiovasculare, boli neorologice (Alzheimer, Parkinson, epilepsie, scleroză multiplă) și diabet când falsificarea acestui produs se face cu arome, coloranți, îndulcitori sintetici și conservanți. Le recomand consumatorilor să cumpere miere ecologică din magazine în care se vând numai produse de acest tip. Mierea ECO nu este procesată termic, deci își păstrează enzimele și nu conține reziduuri de pesticide și de antibiotice. Prețul mierii ECO este dublu față de cel al mierii necertificate. Caracteristicile senzoriale ale mierii de albine (culoare, miros, gust și consistență) depind de tipul florii de la care provine. De exemplu: mierea de salcâm are o culoare galben deschis. Mierea polifloră are o culoare galben roșcată, în timp ce mierea de mană are o culoare brună închis până la neagră cu reflexe verzui”, a mai spus profesorul Costel Stanciu.

Cum recunoști dacă produsul este natural

Deși mierea prezintă un termen de expirare – pentru că aceasta reprezintă o condiție obligatorie pentru a fi furnizată spre vânzare -, produsul apicol nu expiră. Poate fi păstrat timp de ani de zile în condiții igienice, la temperaturi care variază între 18 și 25 de grade Celsius. Dacă mierea se zaharisește, aceasta nu este decât o dovadă a faptului că produsul apicol este 100% natural.

„Toate sortimentele de miere autohtone se cristalizează într-un interval de timp cuprins între o lună și 3 luni, cu excepția mierii de salcâm și de mană care se cristalizează în 10-14 luni de la recoltare. Cristalizarea mierii în timp este un proces natural.În concluzie, ne putem feri de falsuri atunci când cumpărăm miere cristalizată sau imediat după ce a fost recoltată, doar dacă sursa este una de încredere, care nu a folosit adaosuri gen sirop de zahăr, melasă și dextroză. Mierea falsificată nu se cristalizează!”, a declarat profesorul Costel Stanciu de la asociația Pro Consumatori, potrivit stiridiaspora.