ATENTAT LA METROUL din Bucureşti. Un tânăr din Popeşti Leordeni a fost neutralizat de forţele speciale.

Atentat la un metrou din Capitală. Rabee Khalil, un bărbat în vârstă de 30 de ani din Popești Leordeni, ar fi plănuit un masacru în București.





Un bărbat de 30 de ani din Popeşti Leordeni este suspectat că plănuia un atentat la metroul din Bucureşti.

Tânărul, care avea cetățenie română și palestiniana, a fost interceptat de anchetatori în timp ce vorbea despre un atac terorist, iar în computerele sale au fost găsite hărţi ale reţelei de transport subteran şi imagini din staţiile extrem de aglomerate.

Anchetatorii spun că acest bărbat studia foarte bine liniile de metrou. Au găsit la el acasă fotografii cu stații aglomerate de la metroul bucureștean. Mulțimea de oameni este filmată fără a reliefa ceva.

Înainte de a găsi aceste poze, anchetatorii spun că au și o interceptare în care acesta spunea: ”Fac kamikaze și tăcem cu toții”. Procurorii au obținut condamnarea lui în primă instanță la trei ani și opt luni pentru eventuale acte teroriste.

Rabee Khalil are dublă cetățenie, română și palestiniană. El ar fi plănuit un atentat sângeros la metroul din Capitală.

Totul ar fi ieșit la iveală după ce teroristul din Popești-Leordeni și-a scos la vânzare, pe un site de profil, două laptopuri. Cu ajutorul unor ofițeri sub acoperire, procurorii de la „Crimă Organizată” au reușit să ”pună mâna” pe unul dintre ele.

„În urma activităților autorizate desfășurate de investigatorul sub acoperire ”S_____ F_____”, consemnate în procesul-verbal din data de din data de 28.09.2017, și anexat dosarului cauzei, a rezultat că numita C______ A__-M____, concubina lui K_____ R____-Z_____, a postat două anunțuri pe site-ul ”OLX.ro”, privind vânzarea a două lap-top-uri, unul marca ”Lenovo” și altul ”Asus”, fiind menționat ca modalitate de contact telefonul cu numărul xxxxxxxxxxxx.

La data de xxx, în baza autorizării, investigatorul sub acoperire ”S_____ F_____” s-a întâlnit cu numiții K_____ R____-Z_____ și concubina acestuia, C______ A__ M____, ocazie cu care a cumpărat de la aceștia un laptop marca ”LENOVO G 500s”, model xxxxx. Pentru dispozitivul în cauză, investigatorul sub acoperire a achitat suma de 450 lei. Aceste aspecte legate de tranzacție au fost confirmate de numita C______ A_______ cu ocazia audierii din data de xxx.”, arată Cancan.

Mihai Tudose a JIGNIT-O pe Viorica Dancila in fata TUTUROR! Ce a putut sa spuna despre premierul Romaniei

Pagina 1 din 1