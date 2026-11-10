Ofensiva cu drone declanșată de Ucraina asupra infrastructurii petroliere din Rusia, începută la finalul lunii octombrie, a diminuat cu circa 30% capacitatea de rafinare a țării, conform unor surse din industrie citate de Reuters. Aceste lovituri pun o presiune majoră pe aprovizionarea pieței interne rusești cu carburanți, exact în perioada în care Moscova își menține exporturile de motorină, respectând o înțelegere stabilită cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Pe parcursul ultimei săptămâni, operațiunile ucrainene au dat peste cap activitatea a nouă dintre cele 35 de rafinării majore ale Federației Ruse, generând opriri ale producției și diverse situații de urgență. Potrivit estimărilor, capacitatea nominală cumulată a unităților lovite de la sfârșitul lunii octombrie se ridică la aproximativ 300.000 de tone de țiței pe zi, ceea ce reprezintă echivalentul a 2,2 milioane de barili.

La nivel național, Rusia are o capacitate totală de rafinare primară de circa 930.000 de tone zilnic. Dacă la finalul lunii trecute procesarea efectivă atingea aproximativ 700.000 de tone pe zi, sursele din domeniu avertizează că atacurile recente ar putea tăia volumul real de prelucrare cu până la 200.000 de tone zilnic.

Lista obiectivelor lovite include rafinăriile din Riazan, Iaroslavl, precum și instalații din regiunea Volgăi. În cursul zilei de luni, un nou atac cu drone lansat de forțele ucrainene a declanșat un incendiu la rafinăria Kirishi, considerată a doua cea mai mare unitate de acest tip din Rusia. Guvernatorul regiunii Leningrad a confirmat că o femeie și-a pierdut viața în urma acestui incident.

Intensificarea loviturilor ucrainene asupra sectorului petrolier rus vine după ce încercarea de a stabili un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice, anunțată de Donald Trump la sfârșitul lunii octombrie, nu a dat rezultate.

Într-un articol publicat marți de cotidianul Kommersant, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Kievul că nesocotește solicitările liderului de la Casa Albă de a înceta loviturile asupra infrastructurii energetice rusești.

De cealaltă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis săptămâna trecută că armata ucraineană va continua să țintească obiectivele legate de industria petrolieră a Rusiei, ca ripostă la bombardamentele Moscovei asupra rețelei energetice ucrainene. Liderul de la Kiev a subliniat că centralele electrice, rețelele de energie, dar și sistemele de încălzire și alimentare cu apă din Ucraina sunt supuse unor atacuri neîntrerupte, acuzând partea rusă că a respins soluțiile de detensionare propuse de partenerii internaționali.