Atacuri sângeroase în estul Ucrainei. Forțele ucrainene se confruntă cu atacuri intense în jurul orașului Pokrovsk, situat în estul țării. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că această zonă a devenit una dintre cele mai critice de pe linia frontului.

Pokrovsk este important pentru Ucraina din punct de vedere militar și economic, fiind un nod feroviar major și locul unde se află singura mină de cărbune cocsificabil din țară.

Comandantul armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat că Pokrovsk, alături de alte cinci zone, se află sub presiune constantă din partea forțelor ruse.

Pokrovsk suburbs:

Ukrainian forces are in disarray and retreating from the southern suburbs and nearby villages towards the city center.

There it is easier to pound them.

