Atacatorul lui Robert Fico, plasat în arest preventiv. Solicitarea procurorilor slovaci

Atacatorul lui Robert Fico, care a tras asupra premierului slovac cinci gloanțe, a fost plasat sâmbătă în arest preventiv de un Tribunal din Slovacia.

Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a instanței, Katarina Kudjakova, care a subliniat că Juraj Cintula, este acuzat de tentativă de asasinat.

Invocând posibilitatea evadării și riscul ca atacatorul să-și continue acțiunile criminale, un procuror general a solicitat menținerea în custodie a acuzatului Juraj Cintula, a mai adăugat purtătoarea de cuvânt a tribunalului penal special din Pezinok, situat la nord-est de Bratislava.

Cererea procurorului a fost ulterior aprobată de judecător.

Juraj Cintula, în vârstă de 71 de ani, este învinuit de tentativă de omor cu circumstanțe agravante. Acesta a deschis focul și l-a grav rănit pe prim-ministrul slovac Robert Fico miercuri, în orașul Handlova din regiunea Trencin.

Fico se află acum internat în spitalul din Banska Bystrica și este într-o stare stabilă, dar sănătatea sa e încă fragilă.

Matus Sutaj Estok, ministrul de Interne, a afirmat că presupusul atacator, reținut imediat după incident, a acționat singur. El a precizat că suspectul participase anterior la proteste împotriva guvernului.

În declarația sa de joi, Kalinak a menționat că nu există necesitatea preluării formale a atribuțiilor oficiale ale lui Robert Fico în timp ce continuă comunicările cu premierul.

„Reușim să ne apropiem treptat de un prognostic pozitiv”, a spus Kalinak.

„În primele ore, prognosticul a fost foarte, foarte rău, știți că împușcăturile în abdomen sunt practic fatale, în acest caz (medicii) au reușit să inverseze această stare și să stabilizeze în continuare condiția”.

