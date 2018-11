ATAC DEVASTATOR la PSD. A început RĂZBUNAREA unui FOST MEMBRU al partidului - A scos ARTILERIA GREA

Exclus din PSD, Adrian Țuțuianu lansează un atac extrem de dur la adresa Rovanei Plumb: „Dacă nu eram eu, astăzi era probabil acasă”





Senatorul PSD Adrian Țuțuianu exclus din PSD a lansat mai multe atacuri la adresa Rovanei Plumb, cea care i-a luat locul ca președinte interimar al Organizației social-democraților dâmbovițeni.

„Nu voi alerga pentru Rovana Plumb să o fac europarlamentar. Nu sunt și prost. Nici biblic să întorc și celălalt obraz. În 2016, eu a propus- o pe Rovana. Liviu Dragnea nu vroia. Eu am pus-o prima, explicându-i lui Dragnea că a fost ministru si că are o oarecare valoare electorală.

Dacă nu eram eu, astazi era probabil acasă, nu președinte interimar. Nu stie nimic despre judetul asta . Nu am nici o îndoială. O cunosc atât de bine.Am avut o discuție cu Cornel . Nu împărtășesc opinia lui. Teza că suntem cu partidul este corectă până la un punct. Este tânăr. Își face propria evaluare. Nu îi dau eu sfaturi public. O să îi spun între 4 ochi. Nu e sufiecient sa ai minte, trebuie sa ai si caracter.

Caracterul este 0. Asta am descoperit anul trecut. Este posibil ca cineva să aibă în vedere o asemenea variantă și să-l înlocuiască cu camarila Rovanei Plumb.Nu am nici o îndoială că se va insera Oprea în această camarilă.Sunt oameni pe care i-am făcut din nimic ceea ce sunt astăzi . Sunt cu valiza făcută . Vedem la marea împărțeală pe care o face Dragnea, cui îi da locul meu. Am primit interdicția de a mai conduce lucrările de plen. Oprea nu are ce căuta în fruntea acestui județ. Colegii mei din BPJ trebuie să se lupte pentru acest județ. E un moment în care se face curat în jurul meu. Dispar oportuniștii”, a spus Adrian Țuțuianu, conform Newsteam.ro.

