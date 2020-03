Potrivit managerului Spitalului Municipal Lugoj, Erwin Floroni, unitatea spitalicească a comandat la o firmă din Ilfov 115 litri de dezinfectant, însă a aflat că transportul nu mai ajunge, deoarece produsul comandat a fost furat.

„Am făcut comandă la o firma din Ilfov să ne aducă dezinfectant. Am comandat 115 litri și am văzut că nu mai ajunge. Am dat telefoane la firma de la care am comandat, apoi la firma de curierat și în cele din urma am aflat că dezinfectantul a dispărut pe drum. Firma de la care am comandat a spus că ne dau cantitatea cerută, dar să trimitem noi pe cineva să o ridice. Acum e cineva pe drum să ridice cantitatea de dezinfectant”, a declarat Floroni.

Tot în respectivul transport se afla o cantitate de dezinfectant destinată unui spital din județul Hunedoara, care a fost deasemenea de negăsit. Managerul Spitalului din Lugoj spune că nu știe pe raza cărui județ a dispărut dezinfectantul și că firma care l-a livrat ar fi cea care ar trebui să sesizeze Poliția pentru că prejudiciul este al acestei firme, scrie Opinia Timișoarei.

