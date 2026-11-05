Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat joi neutralizarea unei amenințări aeriene majore în apropierea unui important centru religios. O rachetă balistică lansată din Yemen a fost detectată și distrusă înainte de a-și atinge ținta în regiunea orașului sfânt Medina, conform AFP.

Riadul a atribuit direct acest atac rebelilor jemeniți, subliniind reacția promptă a sistemelor de apărare antiaeriană.

Informația privind atacul a fost confirmată oficial de reprezentanții forțelor aliate care sprijină puterea legitimă din Yemen.

”Interceptare şi distrugere ale unei rachete balistice trase de către miliţia teroristă huthi în regiunea Medina”, a anunţat pe X un purtător de cuvînt al coaliţiei militare conduse de către Riad care susţine Guvernul yemenit împotriva huthi, Turki al-Malki.

Deși combatanții huthi dezmint cu regularitate că ar vizat vreodată locurile sfinte precum Mecca şi Medina, aceștia au revendicat de-a lungul timpului numeroase alte operațiuni. Atacurile lor au vizat frecvent aeroporturi, platforme energetice şi diverse instalaţii militare de pe teritoriul saudit.

În cursul aceleiași dimineți de joi, autoritățile saudite au declanșat o alertă rapidă de siguranță într-o zonă strategică de pe coasta Mării Roșii, unde funcționează un important nod energetic.

”O alertă a fost emisă de către Platforma Naţională de Alertă în guvernoratul Yanbu, pentru a preveni cu privire la un potenţial pericol”, a anunţat într-un comunicat postat online agenţia, care a emis o alertă asemănătoare, tot joi dimineaţa, la frontiera de sud a regatului.

Guvernoratul Yanbu se află la o distanță de aproximativ 100 de kilometri de Medina, însă nu s-a putut stabili până în prezent o legătură directă între alerta emisă de Apărarea Civilă și racheta interceptată de coaliție.

Zona Yanbu a mai fost vizată în ultimele luni de acțiunile milițiilor huthi susținute de Iran, având o relevanță economică crucială pentru regat. Regiunea este conectată direct cu zonele de extracție din estul țării, de pe coasta Golfului Persic, prin intermediul oleoductului Est-Vest.

Această infrastructură energetică permite Arabiei Saudite să ocolească Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă blocată de la izbucnirea Războiului din Iran, declanșat de Statele Unite şi Israel la 28 februarie.

Prin poziția sa și prin conexiunea la oleoductul transcontinental, portul Yanbu rămâne un punct critic pentru cel mai mare exportator global de țiței, asigurând livrarea continuă a hidrocarburilor către piețele internaționale.